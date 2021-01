La Junta Electoral obliga l'Ajuntament de Castelló a retirar l'estelada de la comissaria

La Junta Electoral de la Zona de Figueres ha donat la raó a la denúncia presentada pel cap de llista de Ciutadans (Cs) a les eleccions catalanes del 14F, Jean Castel, i el també diputat Héctor Amelló, i obliga l'Ajuntament de Castelló d'Empúries a retirar l'estelada penjada a la comissaria de policia municipal. La denúncia es va interposar el 12 de gener i la Junta Electoral va resoldre-la ahir. "És lògic que ens donin la raó perquè ens trobàvem una vegada més davant la vulneració de la neutralitat institucional en els edificis públics i, a més, davant de comandaments policials que permeten aquestes imatges gràcies a la connivència de l'Ajuntament", ha exposat Castel. Per al candidat, el que correspondria és que l'alcalde "hagués ordenat al cap de policia retirar l'estelada i aplicar el règim disciplinari als responsables tot i que considerem que el cap de policia hauria d'haver actuat de motu propi".

"Els edificis públics representen a tots els ciutadans i per això seguirem denunciant i defensant la neutralitat de l'espai públic perquè sigui respectada en tot moment", ha advertit Castel. En aquest sentit, el candidat a les eleccions catalanes ha assegurat que Ciutadans "és l'única garantia constitucionalista de centre moderat liberal-progressista" que pot garantir que l'ús neutral de les institucions i evitar que "el nacionalisme més arcaic les utilitzi com a taulell d'anuncis". "A Catalunya calen menys drapets de republiquetes de fireta i més treballar per la ciutadania", ha conclòs.