Faran les voreres noves i renovaran la llum al carrer del Mar de Castelló

Els pròxims dies, està previst que comencin les obres de remodelació del carrer del Mar de Castelló d'Empúries. Aquesta actuació urbanística consistirà a fer les voreres noves, ja que, ara, es troben en mal estat, i adaptar-les amb un pas per a persones amb mobilitat reduïda, per tal que permeti travessar a l'altra banda del carrer Santa Clara, sense dificultat.

Una altra de les intervencions que es durà a terme en aquest punt és la millora dels serveis com l'aigua potable, amb la renovació de les canonades velles, i també de l'enllumenat públic.

Durant els dies que es porti a terme aquesta obra, serà necessari tallar un dels dos sentits de la circulació, tot i això, es preveu que siguin pocs dies. El pressupost de millora d'aquesta actuació és de 37.000 €.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament castelloní, Josep Maria Canet, ha afirmat que els treballs tindran lloc «en els pròxims mesos», amb la renovació de la línia de llum del final del carrer.

D'altra banda, l'any passat es van fer diverses millores a la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, com ara canviar una part de la moqueta de la Sala Infantil, que després de catorze anys de funcionament d'aquest equipament, es trobava molt malmesa. Per un altre costat, s'ha iniciat el Projecte d'accessibilitat de la biblioteca, per tal que esdevingui, també, inclusiva.

L'any 2019, el Servei de Biblioteques de la Diputació va encarregar un estudi a vint equipaments bibliotecaris de Girona per conèixer el nivell d'accessibilitat universal i els punts de millora per tal que aquests equipaments puguin passar de ser practicables a adaptats.