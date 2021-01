Curs especialitzat d'operari de manteniment i neteja de càmpings al Centre Emprèn

A partir del 19 de febrer, es portarà a terme, al centre Emprèn d'Empuriabrava, un curs especialitzat d'operari de manteniment i neteja de càmpings posant especial interès en els protocols de neteja derivats de la Covid-19. El curs és totalment gratuït i hi pot accedir qualsevol persona major d'edat, que estigui apuntada al programa DARDO.

El curs és de 140 hores de formació teòrica amb competències especialitzades amb la neteja preventiva per als càmpings, però també s'hi oferiran competències transversals de reinserció laboral, recerca de feina, etc. Està pensat per a 15/20 persones atenent la necessitat de preservar les distàncies segons els protocols actuals de prevenció de la Covid i amb la possibilitat de dividir el grup i impartir les sessions en una modalitat híbrida, si fos necessari.

Aquest curs està inclòs dins el projecte MAIS, però hi pot accedir qualsevol persona que hi estigui interessada presentant el DNI o NIE, el CV i el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).

Per a més informació podeu trucar al 689384377 o escriure al correu electrònic albperez@gentis.org .Els horaris de la formació és de 9 h a 14 h al Centre Emprèn d'Empuriabrava.