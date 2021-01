El confinament perimetral redescobreix l'incivisme en els camins

L'excepció de només poder saltar-se el confinament municipal si és per caminar o fer esport als municipis limítrofs ha fet que sigui molt freqüent trobar-se més gent passejant pels voltants de Figueres, sobretot els caps de setmana. I això ha fet redescobrir la gran quantitat de deixalles que hi ha en les desenes de camins que connecten amb Llers, Vilafant, el Far d'Empordà, Vilabertran; o Cabanes. Restes d'horts, runes, mobles, televisors o matalassos són alguns dels residus que es troben en zones que està prohibit fer-ho. «És clarament per un tema d'incivisme i desconeixement», afirma el portaveu de la Iaeden, Raúl Domínguez. Hi ha la sospita que la gent provoca aquests abocaments perquè desconeix que el servei de deixalleria sigui gratuït.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres, Sònia Trilla, coincideix que es tracta d'una situació d'incivisme i aclareix que «tots aquests residus són admesos a la deixalleria i si són d'origen domiciliari la seva recepció és gratuïta. Només cal pagar una taxa si es tracta de quantitats elevades generades habitualment per activitats econòmiques».

Durant el 2020, des de l'Ajuntament s'han netejat (alguns en diverses ocasions) el riu Manol, sota el pont del cinturó de ronda; el camí de Caboques; el del mas Empordanès; el del mas de Dalt; i al límit amb Cabanes a tocar el cinturó de ronda. A més, han interposat dues sancions: una per abocar runa a la via pública i una altra per abocar residus líquids. Segons indiquen fonts del govern, la quantitat es deu a la dificultat d'enxampar els responsables, però també pel «tap administratiu» que hi havia al consistori. Una situació que impedia agilitzar i tramitar les denúncies que s'interposaven i que, amb la darrera contractació de dues administratives, «ja està resolt».

Un dels abocaments descontrolats que segurament més crida l'atenció és el que hi ha al camí d'accés a les Basses del Terrisser. Aquest espai natural està situat en un terreny del qual és copropietari l'Ajuntament de Figueres, la Generalitat de Catalunya i Adif. On es troben les deixalles concretament és responsabilitat d'Adif i del Departament de Justícia. Segons informa l'Ajuntament, des de Justícia s'han compromès a fer una neteja «com més aviat millor» i el passat dijous dia 28 van instal·lar una barrera per impedir el pas de vehicles.

En el cas de l'entorn de Figueres, durant la pandèmia no s'ha modificat la dinàmica d'aquests abocaments, «són els paràmetres habituals», indica Trilla. A Vilafant, en canvi, han detectat que els mesos de confinament i desescalada va fer augmentar els abocaments a tot el terme municipal. En tot el 2020 la brigada municipal va haver de fer 144 actuacions. És per això que van posar en marxa la campanya Vilafant + Net en la qual fomenten la participació ciutadana per recollir residus aprofitant les sortides. Per contra, l'alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, assenyala que la gran afluència està ajudant a mantenir més net l'entorn i en aquest sentit remarca que la gent és benvinguda.

A més de l'impacte visual que aquests residus generen, suposen un cost extra per als consistoris que es fan responsables de retirar-ho. A escala mediambiental, el portaveu de la Iaeden explica que la perillositat depèn de la mena de residu i exemplifica: «Les pintures i els olis, quan plogui, es poden infiltrar en el subsòl i afectar aqüífers; la runa pot fer destrossar vida; o els aparells elèctrics quan es deterioren poden generar gasos o líquids que deteriorin el sòl».

Nucli urbà

Molt més coneguda és l'acció de dipositar deixalles fora de contenidors dins del nucli urbà. Per això, l'Ajuntament de Figueres va engegar l'octubre de l'any 2019 una campanya d'inspecció. En aquest cas, indiquen, «és més fàcil» detectar els infractors i durant el 2020 es van executar tretze denúncies.