La comarca fa balanç del pas virulent de la borrasca «Gloria», un any després

Un any després de la borrasca Gloria, els municipis costaners de la comarca han fet balanç dels desperfectes que els va ocasionar. «El Gloria no ens va afectar tant com en altres poblacions», comença dient l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. Al municipi rosinc, el Gloria es va endur la platja de la Perola –«com d'altres llevantades i el canvi (físic) de les cales del municipi s'ha quedat», afirma Mindan. Hi ha cales que es van omplir de pedres i així segueixen. El consistori rosinc considera que no han de tocar aquests espais, mentre que tenien altres problemes, que es van solucionar amb més rapidesa.

A l'Escala, Costes de l'Estat va reparar el passeig d'Empúries per a la temporada d'estiu passada i el consistori, presidit per l'alcalde Víctor Puga, fa un bon balanç de les gestions desenvolupades en els mesos posteriors al temporal. El temporal també va aixecar el passeig entre Jesús Maria Isern i la platja del Port d'en Perris, que s'ha assumit amb ajuts de la Diputació i la intervenció de Costes. En total, els danys estaven valorats en 400.000 euros.

Problemes a Sant Pere

A Sant Pere Pescador, per la seva banda, es van trobar amb diversos problemes. «Sí que ens hem recuperat, però amb afectacions al riu, on hi ha pedra d'escullera en els punts que va rebentar», explica l'alcalde, Agustí Badosa. Un dels problemes que van haver d'abordar va ser el trasllat dels dipòsits de gas, que, pel fet d'estar situats al parc del Riu, van fer patir. Ara, aquests dipòsits es troben instal·lats en un lloc més apartat proper a la carretera de Castelló d'Empúries. Mentrestant, l'Ajuntament va assumir la neteja, pels seus propis mitjans, de tota la platja, amb una despesa municipal de més de 200.000 euros.

D'altres municipis altempordanesos, com ara Garriguella, durant tot l'any passat, van estar duent a terme diferents actuacions d'arranjaments de diversos camins rurals afectats pel temporal Gloria. Concretament, la Diputació de Girona ha col·laborat amb un import total de 7.416,32 euros.

Aplicacions i Manteniments Dabau S.L. està fent les obres per reconstruir el mur de contenció de terres del camp de futbol de Vilajuïga, el qual va patir forts desperfectes a causa de les fortes pluges provocades pel temporal Gloria. Les obres, que costen uns 11.000 euros, estan totalment subvencionades per la Diputació.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) retirava, la tardor passada, els taps de vegetació que incrementaven el risc que el Fluvià es desbordés al seu pas pels Aiguamolls de l'Empordà. Les branques i els arbres caiguts s'havien acumulat al curs del riu durant el Gloria, però, per no comprometre l'època de nidificació no s'havien tret. Els treballs per retirar la vegetació, que es van consensuar amb la direcció del parc natural, van durar cap a un mes i mig. Per evitar comprometre les espècies d'ocells, abans de treure els troncs i les restes vegetals van inspeccionar la zona per no aixafar postes. També van retirar deixalles i residus urbans que el riu havia arrossegat i van deixar alguns troncs tombats a la llera perquè serveixin de refugi a les espècies.

Arribar al Senat

El senador d'ERC per Girona, Jordi Martí Deulofeu, va exigir al govern espanyol un fons econòmic específic per refer les zones afectades primer, pel temporal Dana l'octubre de 2019 i, després, pel temporal Gloria el gener de 2020. Jordi Martí va recordar que la suma dels danys a les comarques de Girona superava els 25 milions d'euros només en inversió i en competències estrictament municipals.