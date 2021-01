Creu Roja i Camper Park fan una campanya de recollida d'articles per a nadons

Creu Roja Figueres i Camper Park Empordà s'han unit per emprendre una campanya solidària de recollida de material per a nadons que viuen en el si de famílies en situació de vulnerabilitat. Es poden donar bolquers, farinetes, productes de neteja, tovalloletes i altres articles necessaris per al benestar dels infants. «Una petita donació pot ser un gran gest per a aquestes famílies», exposen els promotors de la iniciativa.

S'ha fixat com a punt de recollida de productes l'empresa Camper Park Empordà, que es troba al terme municipal de Santa Llogaia d'Àlguema, al costat del concessionari Peugeot.