Els botiguers de Figueres celebren la iniciativa de premiar l'aparadorisme

«Sempre s'ha dit que l'aparador és l'ànima del botiguer». Ho diu M. Carme Isern, després de rebre la visita dels representants de l'Ajuntament de Figueres i del Setmanari de l'Alt Empordà que han anat a visitar-los a la seva botiga, Alegrí, per lliurar-los el trofeu i el taló corresponents al tercer premi del I Concurs d'Aparadors de Nadal de Figueres.





Amb aquesta frase, M. Carme Isern exemplifica el sentiment comú de molts botiguers de la ciutat, que s'esmercen perquè els aparadors dels seus establiments siguin un reclam per a les vendes. El primer premi d'aquesta convocatòria ha estat per a Puig Giralt, i el matrimoni que regenta aquesta botiga, Mari Ripoll i Ricard Arbossé, celebra que a Figueres s'organitzin iniciatives comercials d'aquesta mena: «Ens ha fet molta il·lusió participar i també guanyar. També és important que hi hagi hagut una molt bona participació per part de més botigues, això fa ambient a la ciutat, i per això esperem que en noves ocasions hi participin encara més botigues».





En uns termes semblants s'expressa Marta Genís, de la Farmàcia Genís, que ha estat guardonada amb el segon premi. «Ha estat una molt bona manera de fer ciutat i també seria molt interessant poder crear sinergies entre els comerços de Figueres per donar-nos a conèixer entre tots», ha dit Marta Genís.





El premi per votació popular l'ha aconseguit la Joieria Ferrer, i els seus propietaris, Enriqueta Ferrer i Josep M. Figueras, coincideixen que si els aparadors de totes les botigues llueixen, qui en surt més beneficiada és tota la ciutat.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, acompanyada de la regidora de Comerç, Ester Marcos, ha lliurat personalment als responsables dels quatre establiments guanyadors una estatueta que simbolitza l'escultura de la Tramuntana, perquè «és un símbol de força i d'energia». Carles Ayats, director gerent de l'Empordà, ha fet entrega dels talons en metàl·lic i del seu equivalent en publicitat en aquesta publicació. I, per la seva banda, Ester Marcos s'ha felicitat perquè la convocatòria tindrà continuïtat.