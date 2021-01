«Aquest corredor és molt important, però alhora està desaprofitat»

Josep Puigbert i Punset, des del novembre del 2014, és el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

Quin efecte ha tingut aquest corredor?

Pensem que és una infraestructura molt important i interessant; és una gran cosa tenir-la. Pel que fa a la connexió amb la Catalunya Nord, però, està desaprofitat. La xifra d'usuaris de la Catalunya Nord i de la gent d'aquí, per anar a Perpinyà, és molt baixa. És una infraestructura amb potencial, però els horaris, la freqüència de trens i els preus no són competitius per al territori transfronterer. Està molt desaprofitat: els horaris no s'ajusten a les necessitats quotidianes, ja que no és un horari bo per als estudiants ni per als treballadors; hi ha poca freqüència de trens i els preus són cars i no hi ha abonaments per al trajecte entre Figueres i Perpinyà. Tot això fa que la utilització sigui escassa. Per anar a París o altres ciutats de l'estat francès, en canvi, és fenomenal.

En els darrers anys, s'ha obert la frontera per a molts catalans...

Sí, la línia del TGV hi ha ajudat i molt, però considero que caldria potenciar el seu valor transfronterer. No es treu profit del fet que, amb aquest tren, Perpinyà estigui a vint minuts de Figueres i a mitja hora de Girona.

La pandèmia ha causat molt de mal en aquest sentit?

Les restriccions han fet que la gent de la Catalunya Nord hagi deixat de venir cap aquí. La pandèmia ha afectat i ha fet que encara hi hagi menys trens en els dos sentits.

Quins són els reptes que tenen a Perpinyà?

La voluntat és millorar la mobilitat entre la Catalunya Nord i les comarques gironines: tant en tren com per carretera. Hem de continuar demanant més trens i tarifes assimilables a aquelles que es paguen en els trajectes pel Principat.