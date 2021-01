El vandalisme converteix una antiga llar d'infants en abocador

La imatge de l'exterior de l'edifici de l'antiga llar d'infants, on hi ha abocaments de tota mena.

La imatge de l'exterior de l'edifici de l'antiga llar d'infants, on hi ha abocaments de tota mena. CONXI MOLONS

L'antiga llar d'infants Ramon Reig de Figueres, oberta el 1969 i tancada el 2011, pateix des de fa anys vandalisme. Els constants saquejos van obligar a tapiar-la i avui s'ha convertit en un abocador de tota mena de residus. L'Ajuntament fa la neteja periòdicament i coninua fent tràmits per cedir-la a la Fundació Altem, que necessita més espai.

Rodes de tractor, mobles, plàstics i tota mena de deixalles s'amunteguen al voltant de l'edifici. Les nombroses restes fan pensar que no es tracta d'un únic abocament, sinó que s'ha convertit en un punt habitual per llançar-hi les deixalles. Des de l'Ajuntament de Figueres han constatat que l'espai municipal pateix vandalisme i que això obliga a netejar periòdicament la zona.

Els saquejos van obligar a tapiar les obertures de l'edifici fa uns tres anys i, per tant, al consistori no li consta que hi hagi ocupació. De l'interior ja n'havien robat, fins i tot, les portes. La imatge desoladora de l'entorn del que és un equipament municipal fa anys que dura.



Tancada des del 2011

L'antiga llar d'infants està tancada des de 2011. Va ser un equipament educatiu privat amb un projecte educatiu que es considerava progressista. La propietat no va poder fer unes importants reformes que s'hi havien de portar a terme i finalment l'Ajuntament el va comprar el 2011 per mig milió d'euros. Des de llavors no ha tingut cap ús i la imatge és de degradació.



Cessió a la Fundació Altem

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, ha explicat que es manté la idea que l'anterior govern municipal va donar a conèixer públicament de cedir els espais a la Fundació Altem, d'ajuda al discapacitat intel·lectual i o amb trastorn mental. Prèviament, el consistori va adquirir uns terrenys del voltant del centreque ocupen 8.700 m2 per 55.380 euros per disposar de més espai.

El regidor ha explicat que abans de portar-se a terme la possible sessió s'han de tancar diversos tràmits. Els terrenys són no urbanitzables i s'haurien de modificar al planejament que, a més, està sent revisat per aprovar el POUM. També s'està pendent d'altres tràmits que requeriria la cessió.

La pandèmia ha endarrerit el projecte, que si es conclou farà reviure l'edifici com a un nou espai social.