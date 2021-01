Projecten un parc eòlic marí flotant a la zona del golf de Roses

No s'ha concretat el nombre de molins que s'hi preveuen ni la inversió que suposarà.

L'empresa de desenvolupament d'energia eòlica marina BlueFloat Energy i el grup d'enginyeria i tecnologia SENER projecten un parc eòlic marí flotant a entre 10 i 22 quilòmetres del golf de Roses. El projecte, que encara no ha engegat la tramitació, busca posicionar l'Empordà com a punt de referència en la lluita contra el canvi climàtic a Catalunya. I és que preveuen que, quan entri en funcionament pels volts del 2026 i en una primera fase, eviti l'emissió de fins a 21 milions de tones de CO 2 . La iniciativa, que rep el nom de 'Parc Tramuntana', s'ha presentat aquest dilluns a diferents agents de la comarca. Entre ells, ajuntaments, Consell Comarcal, pescadors i entitats ecologistes.

De moment, però, no s'ha concretat el nombre de molins que s'hi preveuen ni la inversió que suposarà. El que sí que s'ha avançat és que s'instal·larà en les zones de veda ja definides pel sector pesquer amb l'objectiu de no interferir en la seva activitat.

Les dues empreses impulsores del projecte han engegar aquest dilluns a Roses la fase de presentació de la iniciativa en una taula de diàleg amb els diferents agents de les comarques de l'Alt Empordà. Aquest dimarts està prevista una reunió telemàtica de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, on BlueFloat Energy i SENER presentaran el projecte.

El projecte, asseguren, es troba en una fase inicial i encara no ha començat la tramitació però avancen que es concep com un parc eòlic marí flotant en alta mar i a la zona del golf de Roses. De moment, el que ha transcendit és que està previst que entri en funcionament pels volts del 2026 en una primera fase i que evitaria 21 milions d'emissions de tones de CO 2 en la vida útil del parc. També busca convertir l'Empordà en un "catalitzador" de la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, asseguren que la iniciativa està alineada amb els objectius de sostenibilitat energètica de la Generalitat, plasmats a la Llei de Canvi Climàtic del 2017. La llei té com a objectiu que les tecnologies de generació d'electricitat renovable cobreixin el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya l'any 2030 i del 100% l'any 2050.



Cobrir la demanda elèctrica de la demarcació

Segons diuen, el Parc Tramuntana podria cobrir, en la seva primera fase de 500 MW, el 45% de la demanda elèctrica actual a la província de Girona i de pràcticament el 90% amb el parc en ple funcionament (amb una capacitat total de 1.000 MW). Una situació, insisteixen, que permetria el subministrament energètic de tot el territori "amb generació de Km0". També remarques que evitarà ocupar espais terrestres i que, per tant, serà "menys invasiu" que d'altres alternatives.

D'altra banda, asseguren que la concepció del projecte permetria aconseguir finançament per a la seva construcció a través de fons de recuperació europeus. I és que a banda de la instal·lació prevista en zones de veda, la intenció és que contribueixi a la regeneració dels ecosistemes marins i a la biodiversitat i que doni suport a l'electrificació de les flotes pesqueres del territori. Tot plegat, reduint l'ús de combustibles fòssils i a la descarbonització d'indústries electrointensives com és el transport.

A més, els seus impulsors preveuen que generi diversos llocs de feina directes i indirectes durant la seva construcció.



Un "nou atractiu turístic"

Amb tot, esperen que generi un nou atractiu turístic a la zona i representi una oportunitat per impulsar la recerca i la innovació energètica per a les universitats, centres d'investigació i empreses gironines i d'abast nacional. Per això, estarà obert a la participació de persones del territori que vulguin invertir-hi.

BlueFloat Energy és una empresa dedicada al desenvolupament d'energia eòlica marina i SENER és un grup privat d'enginyeria i tecnologia fundat l'any 1956. Està especialitzat en els sectors de l'energia, infraestructures, aeroespacial i naval. Compta amb una plantilla de més de 2.300 professionals i oficina als quatre continents.