La iniciativa «Comprem Figueres» promou l'activitat als negocis locals

La iniciativa Comprem Figueres forma part del Pla de Reactivació Econòmica Municipal post-Covid 19, i promou la compra al comerç a través de vals de descompte de deu euros per a comprar als negocis de la ciutat. L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un total de 190.000€ en forma de vals de descompte de deu euros per bescanviar als establiments adherits a la campanya.



Per aconseguir els vals de descompte bescanviables en establiments comercials, del sector serveis i d'hostaleria adherits a la iniciativa Comprem a Figueres, cal registrar-se a la web compremfigueres.figueres.cat a través d'un formulari personal i intransferible. Un cop l'usuari es registra ja pot aconseguir els vals i descarregar-se'ls al dispositiu mòbil o imprimir-los, ja que és necessari ensenyar-los en els establiments on es vol utilitzar el descompte. Un cop fet el registre hi ha un període de temps limitat de 30 dies naturals per utilitzar els vals. Cada val de deu euros es pot bescanviar per una compra mínima de vint euros. Si es fa una despesa superior a quaranta euros, es poden utilitzar fins a dos vals de descompte en la mateixa compra. També es poden adquirir els vals de forma presencial a l'Oficina de Turisme de la Plaça de l'Escorxador, 2, de dilluns a divendres de 9.30 hores del matí a 18 hores de la tarda, i els dissabtes de 10h a 17 hores.



Recordar que per poder registrar-se i beneficiar-se dels descomptes s'ha d'estar empadronat/ada a Figueres i tenir entre 18 i 25 anys (ambdós inclosos) o a partir de 65 anys en data 31/12/2020.



En el cas de tenir un comerç o establiment a la ciutat et pots inscriure a la iniciativa a través de la web compremfigueres.figueres.cat.





