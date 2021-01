L'Escala comença a instal·lar minideixalleries a diversos punts

La primera d'aquestes minideixalleries, impulsades per l'Oficina Tècnica per la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC) de l'Ajuntament de l'Escala, s'ha instal·lat a la zona de Riells, a la cruïlla entre l'avinguda Montgó i el camí del Palau. En pocs dies està previst que s'instal·li una altra d'aquestes minideixalleries a la zona de la plaça de les Escoles i ja s'han encarregat més unitats per tal d'instal·lar-les en altres punts del municipi.

Es tracta de minideixalleries pensades per tal de reciclar petits electrodomèstics i aparells elèctrics, piles i bateries, bombetes, cartutxos de tinta o cd i dvd.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, remarca que "la voluntat es anar implementant accions que ens ajudin a fomentar i facilitar el reciclatge, que és un important repte de futur que tenim tots com a societat".