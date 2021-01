La Jonquera obre una segona fase de subvencions per a les façanes del carrer Major

Arran la bona acollida de la primera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes del carrer Major, l'Ajuntament de la Jonquera va presentar el passat divendres 18 de desembre una segona línia d'ajuts. Enguany, el consistori hi destinarà una partida de 50.000 euros per a seguir millorant la imatge d'aquest eix vertebrador del poble.

A la nova convocatòria, es poden presentar les persones propietàries d'immobles que executin actuacions destinades a l'arranjament de les façanes dels edificis situats entre els números 2 al 78 (parells) i 27 al 103 (senars).

En aquest sentit, els veïns i veïnes podran optar a un ajut de fins al 90% del cost de les obres, que en tot cas no podrà superar els 10.000 euros. Així mateix, les bases estableixen que cada persona podrà tramitar una única sol·licitud per finca.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través del web municipal fins al pròxim dilluns 8 de febrer. Excepcionalment, es podran tramitar presencialment a les oficines municipals demanant cita prèvia al telèfon 972 554 005.

Aquesta nova convocatòria forma part del projecte global de transformació de la imatge i els serveis d'aquesta artèria essencial del poble, que fa anys impulsa el consistori jonquerenc, amb l'objectiu de recuperar el carrer Major com a espai cívic i punt neuràlgic de la vila.