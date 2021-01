La Fiscalia recorre l'absolució de Montse Mindan per l'1-O

La Fiscalia ha recorregut a l'Audiència de Girona l'absolució de Montse Mindan. L'alcaldessa de Roses va ser la primera jutjada per desobediència al Tribunal Constitucional per haver facilitat el referèndum del 1-O en el seu municipi i la primera a ser absolta. Segons han informat fonts del ministeri públic, la Fiscalia ha interposat un recurs d'apel·lació contra la sentència. En aquesta, el Jutjat penal número 1 de Figueres concloïa que no estava provat que l'alcaldessa donés "ordres expresses ni tàcites" per a contravenir les resolucions del Constitucional.



El seu company de partit, alcalde del Port de la Selva i President de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha fet una publicació a Instagram qualificant aquesta decisió de "de repressió i venjança" i tenint clar que "si parléssim de justícia revocar una absolutòria no és fàcil".





Aquest recurs de la Fiscalia arriba hores després de la, a un any d'inhabilitació i una multa de 16.800 euros. L'exalcalde d'Agramunt va ser el segon edil jutjat pel seu paper en l'organització de l'1-O, i el primer en tenir una condemna.