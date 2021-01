Figueres no cobrarà l'ocupació de via pública de bars i restaurants del primer trimestre

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat que no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública als bars i restaurants durant el primer trimestre de 2021. Així mateix, el consistori tampoc cobrarà la taxa d'escombraries als negocis que han vist afectada la seva activitat per les restriccions decretades per la Generalitat per frenar els contagis de la Covid-19: gimnasos, escoles de ball, acadèmies... L'alcaldessa ja ha signat el decret per suspendre aquest cobrament.

El consistori tampoc cobrarà la taxa d'ocupació de via pública dels paradistes del mercat de la roba durant el primer trimestre d'aquest any.

Aquestes mesures se sumen a les que ja ha pres l'Ajuntament de Figueres per donar suport als sectors més afectats per la pandèmia i que han vist que s'ha tancat o restringit la seva activitat.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "en moments complicats l'Ajuntament ha de ser sensible i estar al costat dels negocis de la ciutat. És imprescindible posar totes les facilitats i totes les ajudes al sector del comerç, de l'hostaleria i de tots els establiments o negocis per tal que puguin tirar endavant i per tal de reactivar l'economia de la ciutat. Ho estem fent des del març. El cost de la pandèmia a les arques municipals ha estat de 5 milions d'euros"