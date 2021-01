Figueres convoca 4 places d'agent de Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Figueres convoca 4 places d'agent de la Guàrdia Urbana per a ser cobertes en comissió de serveis. L'oferta, per tant, va adreçada a agents de policia d'altres administracions públiques que desitgin incorporar-se de manera temporal, per un màxim de 2 anys, a la Guàrdia Urbana.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Entre els/les candidats/es es vol donar preferència a les dones per tal de promoure la igualtat de gènere dins de la plantilla de la Guàrdia Urbana.

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, explica que "la seguretat és una prioritat del govern i per això, amb aquestes noves places, podrem ampliar els efectius del cos"