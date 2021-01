Detecten el virus de la grip aviària en tres cigonyes i una oca salvatge als Aiguamolls

El laboratori Central de Veterinària d'Algete ha confirmat la detecció del virus de la Influença Aviària d'Alt Patogenicitat (IAAP) de la soca H5N8 en tres cigonyes i una oca salvatge, que van aparèixer mortes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Els Agents Rurals van localitzar les quatre aus entre el 5 i l'11 de gener en el marc del reforç de la vigilància passiva d'aus salvatges del Programa de vigilància de la influença aviària a Catalunya. Les aus es van traslladar en un primer moment al Centre de Recuperació de Fauna del parc, on se'n van prendre mostres que es van analitzar en primer lloc al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA - CReSA) i posteriorment a Algete, on s'han confirmat les sospites.

Des del Departament d'Agricultura remarquen que es tracta d'una soca que no afecta humans i que no es pot transmetre pel consum de can d'au ni d'ous. Malgrat això, s'ha incrementat la vigilància en les explotacions de la zona per comprovar les mesures de bioseguretat i l'estatus sanitari de les aus.

A més, els Agents Rurals també han intensificat la vigilància passiva a la zona amb l'objectiu de detectar de forma precoç la presència d'aus positives i aplicar les mesures de prevenció oportunes.

Agricultura recorda que a partir del mes de novembre es van intensificar les mesures de control per evitar la instrucció del virus a Catalunya i que, en cas d'aparició d'algun cas, se'n pogués fer una ràpida detecció poder eradicar-lo.

En aquest sentit, a mitjans de desembre es va publicar una resolució amb mesures sanitàries per prevenir la instrucció de la grip aviària, que feia extensives les mesures de bioseguretat establertes als municipis ubicats en zones d'especial risc, a totes les explotacions d'aus de corral del territori fins al 15 de febrer.

L'objectiu de les mesures, entre les quals hi ha la prohibició de tenir aus de corral a l'aire lliure, és evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus salvatges i prevenir la introducció del virus a les explotacions avícoles. Una situació que, segons Agricultura, implicaria greus repercussions tant per a la salut animal com per l'economia del sector.

No afecta els humans ni el consum

Malgrat això, remarquen que la soca no afecta els humans i que tampoc es pot transmetre pel consum de carn i ous. A més, asseguren que la notificació del virus en aus salvatges no implica modificacions en l'estatus sanitari del país respecte de la influença aviària. En aquest sentit, Catalunya manté l'estatus lliure d'influença aviària i els països membre de la OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral ni dels seus productes.

De novembre de 2020 fins a gener de 2021, s'han notificat a Europa 1.116 focus del virus. D'aquests, 287 s'han declarat en explotacions d'aus de corral i 829 en aus salvatges. Majoritàriament, els focus notificats a Europa pertanyen al subtipus H5N8.

A França, on la situació i evolució de la IAAP preocupa especialment per la seva proximitat, s'han notificat des de novembre de 2020 182 focus, 173 en exploracions d'aus de corral i 9 en aus salvatges.