El Consorci de la Costa Brava talla l'accés d'Empuriabrava als Aiguamolls

El Consorci de la Costa Brava està executant el projecte de tancament del perímetre de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals d'Empuriabrava, tallant així l'accés a la ruta que comunica Empuriabrava amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquest fet ha provocat la reacció dels usuaris d'aquest vial que s'han vist sorpresos amb la impossibilitat de seguir travessant els terrenys de la depuradora, a través d'un camí senyalitzat que transita tota vora de l'anomenat Estany Europa i en el qual hi ha observatoris d'aus consolidats des de fa anys.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, representat en el Consorci, ha informat que la finalitat d'aquest tancament "és evitar situacions de risc a terceres persones i assegurar que només hi accedeix el personal que treballa a la planta. Per aquest motiu, la setmana que ve, s'estudiarà una modificació del traçat del camí que comunica la via verda amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que fins ara travessava pel mig de l'equipament, per tal d'habilitar un pas alternatiu".

El regidor de la plataforma UDEM, Jordi Garcia, ha estat un dels primers a reaccionar contra aquest tancament, assegurant "que causa un gran perjudici perquè és un itinerari molt utilitzat. Figura a totes les rutes dels Aiguamolls. Pretendre que la gent que travessa el pont sobre la Muga segueixi el seu camí per la carretera del càmping Laguna no és viable, perquè aquest tram de carretera és particular. Presentarem una moció al ple demanant una solució coherent per aquest tema. Tancar la depuradora com ho han fet no té sentit, perquè si algú vol entrar-hi, ho podrà fer igualment".