La campanya Comprar a Vilafant té premi aconsegueix més comerços i més clients

La campanya "Comprar a Vilafant té premi", tot i la situació de pandèmia aconsegueix estimular les compres i ha generat més de 4.000 compres als comerços del municipi.

En el dia en què s'extreuen els 20 sobres dels agraciats d'aquesta campanya hi havia diositats 1. 176 sobres, cadascun d'ells amb tres tiquets de compres fetes als establiments del municipi i sense un import mínim.

Estimular la rotació i la compra en diversos comerços de Vilafant

Una de les novetats d'enguany era substituir la tradicional butlleta, testimoni d'una compra per un sobre que es podia trobar en qualsevol dels més de trenta establiments adherits i que calia omplir amb tres tiquets de compra fets en tres establiments diferents de Vilafant. D'aquesta manera, des de l'àrea de promoció econòmica s'ha apostat perquè els participants descobrissin el ventall comercial del qual disposa Vilafant, fent les seves compres en diferents establiments. «Amb aquesta quarta campanya de "Comprar a Vilafant té premi" busquem dinamitzar el comerç del nostre municipi. Omplir el sobre amb tres tiquets i de qualsevol import busca fomentar la rotació dels compradors, fent que molts d'ells hagin descobert gran part de les possibilitats comercials que tenim» destaca Cèsar González el regidor de promoció econòmica de Vilafant . El fet que en aquesta edició els tiquets per participar en la campanya no haguessin de tenir un import mínim, ha generat circulació comercial, també, en aquells establiments que tenen un tiquet mig més baix.

Els premis d'aquesta campanya també tenen voluntat de generar circulació comercial, per aquest motiu els guanyadors hauran de bescanviar la meitat del premi, 25€ en compres en comerços d'alimentació i 25€ en serveis. Els 20 guanyadors d'aquesta campanya ja han començat a bescanviar el seu premi en els més de trenta establiments adherits a la campanya.

Més participació d'establiments i més premiats

En aquesta quarta edició s'ha aconseguit augmentar la participació dels establiments participants, passant dels 24 en la campanya del 2019 als més de 30 aquest 2020. «Estem molt satisfets, ja que hem aconseguit la implicació de molts comerços del nostre municipi. Pensem que malgrat la difícil situació, provocada per la crisi sanitària i social de la Covid, hem aconseguit dinamitzar el nostre teixit comercial. Estem convençuts que amb aquesta campanya hem contribuït a potenciar l'economia de Vilafant» destaca Consol Cantenys, l'alcaldessa de Vilafant.

En aquesta edició també s'ha augmentat el nombre de premiats, s'han repartit 20 premis valorats en 50€ «Hem augmentat l'import total dels premis i la quantitat de possibles guanyadors fins a 20 premiats. Aquest fet, juntament en què s'ha fet en vals bescanviables de petits imports ajuda a la circulació comercial i que la compra sovint superarà el valor del premi» destaca González.

Estimular les compres durant la campanya de Nadal

Coincidint amb el moment màxim de compres per la campanya de Nadal des de l'Ajuntament de Vilafant es va decidir ampliar les dates del "Comprar a Vilafant té premi" més enllà del mes de desembre, aprofitant així les setmanes de les vacances de Nadal en les que es realitzen les darreres compres nadalenques i de reis. En aquesta edició del 2020 es va apostar per començar la campanya el passat 30 de novembre i tancar-la el dia 6 de gener.