L'Ajuntament de Vilafant aprova el nou Pla Local de Joventut 2021-2025

L'Ajuntament de Vilafant ha celebrat aquest dimecres el ple corresponent al mes de gener. Durant la sessió s'ha aprovat el Pla Local de Joventut que ha de servir de guia per desenvolupar les polítiques municipals de joventut dels propers 4 anys.

Vilafant vol fer polítiques de joventut actives que tinguin en compte la veu i les necessitats dels joves per tal d'acompanyar-los i treure tot el seu potencial. Per tal d'aconseguir aquest objectiu el ple de l'Ajuntament ha aprovat el Pla Local de Joventut que ha de servir de guia per desenvolupar aquestes polítiques en els propers 4 anys. «A Vilafant creiem en el potencial dels joves i en el paper que aquests juguen dins del seu teixit social. Apostem per la joventut, els volem escoltar i avancem per a la construcció conjunta, on la participació sociocultural és el punt clau que ens permetrà que els joves de Vilafant enforteixin el seu sentiment de pertinença» explica Cèsar González regidor de joventut de Vilafant. Aquest nou Pla evidencia aquest reconeixement, ja que la partida destinada a activitats d'aquesta àrea s'ha doblat respecte a l'anterior Pla redactat a 2015.

Des de l'Ajuntament destaquen que Vilafant ha fet "un salt qualitatiu" amb el trasllat de l'Espai Jove dotant-lo de diferents ambients que permeten als joves realitzar tot tipus d'activitats des d'estudiar fins a esbargir-se, assajar o informar-se. Prova d'això també és que, en aquests moments, al municipi s'estan gestant moviments juvenils, un vinculat al feminisme i al empoderament amb la Veu Lila i l'altre com a grup transversal amb ganes de participar de la vida del poble com és la ReVolució Jove.

El Pla Local de Joventut que s'acaba d'aprovar s'ha elaborat gràcies a un procés participatiu, que la pandèmia ha obligat a fer de manera virtual, en el qual hi han participat tant els joves, com la part política i els professionals de les diferents àrees del consistori. «Amb aquest Pla volem acompanyar i buscar una transversalitat en totes les àrees del nostre Ajuntament, garantint la igualtat d'oportunitats, la participació en la construcció de projectes col·lectius i la seva presència en la vida pública del municipi tot donant resposta a les necessitats dels joves i facilitant la seva autonomia en pro d'una emancipació en les millor condicions» hi afegeix el regidor de Joventut.



Altres mesures

En aquest ple del mes de gener també s'ha aprovat el destí dels diners perquè puguin tirar endavant les 5 propostes més votades als pressupostos participatius que es van escollir durant aquest procés participatiu el passat mes de novembre. En total, es destinaran 116.583 euros, per millorar els camins del Manol, el parc infantil de la Plaça Atlàntida, la senyalització als camins a l'entorn del Manol, la instal·lació de mini deixalleries i finalment la comprar i instal·lació d'una nova caldera pel Pavelló Municipal. Després d'aquesta aprovació, els 5 projectes escollits pels vilafantencs i vilafantenques ja podran començar el camí per convertir-se en una realitat en els propers mesos.

A més, l'Ajuntament de Vilafant s'ha adherit a la moció impulsada pel Consell Comarcal contra les ocupacions irregulars d'habitatge d'origen delinqüencial. D'aquesta manera, el consistori dóna suport aquest text que té la voluntat de instar a les administracions corresponents a moure fitxa per resoldre aquesta problemàtica i promoure accions per ampliar el parc públic d'habitatge en aquells municipis més afectats de la comarca.