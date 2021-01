Neix un nova agrupació socialista entre Llançà-Portbou

Els socialistes de Llançà i Portbou van aprovar fa uns dies constituir la nova agrupació del PSC Llançà-Portbou. En una assemblea telemàtica que va comptar amb el primer secretari del PSC de Comarques Gironines i diputat, Marc Lamuà, es va decidir per unanimitat la creació de l'agrupació i la nova executiva. L'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, serà el primer secretari i Gael Rodríguez, de la Joventut Socialista de Portbou, serà el secretari d'organització i a més portarà comunicació, xarxes i joventut. Guisset i Rodríguez estaran acompanyats per la llançanenca Laia Guisset i el portbouenc Rafa Díaz que treballaran plegats en la secretaria de cohesió municipal. La regidora socialista Elsa Rodríguez i Judith Bellido ajudaran en tasques de comunicació i xarxes socials.



Guisset ha volgut explicar que "l'objectiu de l'agrupació és treballar per augmentar la militància i fer més forta l'agrupació i consolidar el partit al territori. És per aquesta raó que hem creat una comissió de joventut, per tractar d'eixamplar la base socialista als municipis de Llançà i Portbou des del jovent i també per assegurar que a les eleccions de 2023 Llançà i Portbou presentaran llistes del PSC".

El primer secretari del PSC de Comarques Gironines, Marc Lamuà, ha valorat que "la nova executiva reuneix l'experiència en la gestió municipal i militants històrics, amb gent jove i amb molta empenta que segur que permetran un salt endavant dels socialistes. Estic segur que la bona diligència a l'alcaldia de Llançà d'en Francesc Guisset es traslladarà a l'agrupació".

A l'assamblea també es van tractar temes com la gestió de govern de l'Ajuntament de Llançà, de la qual la regidora i 2a tinent d'alcalde, Sílvia Barris, en va fer una valoració molt positiva explicant que en menys de dos anys ja s'ha complert pràcticament tot el programa electoral.