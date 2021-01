L'ICS assegura que s'han fet "multiples gestions" per resoldre la situació del CAP Josep Masdevall

L'Institut Català de Salut (ICS) ha respost a la denúncia feta aquest matí per la Intersindical-CSC al CAP Josep Masdevall de Figueres on s'alertava d'agressions a professionals. L'ICS assegura que és un tema que els preocupa des de fa temps i per això en tots els centres de salut de la Regió Sanitària de Girona "hi ha protocol·litzat un procediment de prevenció i actuació davant de les situacions de violència". En un comunicat al qual aquest Setmanari hi ha tingut accés, l'ICS destaca que s'ha establert un circuit d'actuació propi davant d'una situació de violència i que compten amb diferents recursos de seguretat com és el cas d'un sistema d'alerta intern que "en el moment que un professional l'activa, tots els ordinadors del centre de salut informen que s'està produint una situació conflictiva en un espai concret, de manera que la resta de professionals poden ajudar al company afectat".

Pel que fa a la situació de Figueres, informen que durant l'any 2020 s'han registrat sis agressions a professionals, 4 al CAP Ernest Lluch i 2 al CAP Josep Masdevall. L'any 2019 no es va registrar cap i el 2018 es van detectar dues.

En referència al conflicte viscut al CAP Josep Masdevall, l'ICS afirma que "una persona sense sostre que passava hores a l'exterior del CAP Josep Masdevall havia protagonitzat situacions violentes, sobretot de caire verbal". En aquest sentit, des de la direcció de l'Equip d'Atenció Primària de Figueres assenyalen que s'han fet "múltiples gestions tant amb l'Ajuntament de Figueres, la Guàrdia Urbana, els serveis socials i amb salut mental per intentar resoldre la situació". El comunicat afegeix que "malgrat que aquesta ha estat una situació viscuda durant mesos, en les darreres setmanes aquest sense llar ja no apareix pels voltants del CAP Josep Masdevall".