La Intersindical denuncia agressions a professionals del CAP Josep Masdevall de Figueres

La Intersindical-CSC ha denunciat aquest dimecres que els professionals del CAP Josep Masdevall de Figueres pateixen des de fa temps agressions "verbals i físiques" i reclamen seguretat. El portaveu i responsable d'atenció primària de la Intersindical-CSC a comarques gironines, Quim Valentí, alerta que aquesta situació s'ha vist "clarament agreujada" els últims temps, coincidint amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia en la qual "ens hem vist desbordats i sotmesos a molta pressió", denuncia Valentí. En aquest sentit, denuncia la "poca implicació" de l'ICS i com el personal d'atenció primària es veuen "totalment desprotegits pels responsables de l'administració".

Una situació que especialment els fa patir és la provocada per una persona que ha agredit a personal i ha requerit la intervenció dels Mossos d'Esquadra en diverses ocasions. L'estiu passat ja van denunciar aquests fets, la infermera Magda Gifre explica com aquesta persona "tirava ampolles pel cap a la gent" i lamenta que "és molt greu que el treballador i els usuaris hagin de suportar aquesta situació quan van al CAP". La responsable de la neteja, Wendy, diu que els últims dos anys ho ha passat molt malament amb aquesta persona i que l'ha fet plantejar-se demanar la baixa per depressió.

Els professionals sanitaris destaquen que "no és l'única persona" que es comporta així i que les agressions que pateixen són constants. "La Covid ha portat molt de neguit i molt d'estrés i nosaltres hem de parar els cops continuament", denuncia Quim Valentí. "A més - afegeix - hem de gestionar la feina i el gran problema és que els getors que tenim, quan se'ls hi demana un cop de mà, miren cap un altre costat".