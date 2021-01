El Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres administra als seus pacients la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19

El Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres ja ha administrat la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a tots els pacients ingressats que podien rebre-la. En total, s'han vacunat 70 persones, les quals responien als criteris establerts pel Departament de Salut i per la direcció del centre: que l'estat de salut del pacient no ho contraindiqui, disposar del seu consentiment o el de la família i que la previsió d'estada superi els 21 dies per garantir la segona dosi de la vacuna.

En el cas que algun dels ingressats i vacunats sigui donat d'alta abans dels 21 dies, que és el període fixat que ha de transcorre entre les dues dosis, s'ha establert un doble circuit per tal de garantir que puguin rebre la segona vacuna. O bé un professional d'infermeria del Bernat Jaume es desplaçarà al domicili d'aquest pacient per a administrar-li –sigui a casa seva o a una residència- o bé se'l citarà perquè acudeixi a l'Hospital de dia del centre.

Pel que fa als nous ingressos, s'estudiarà cada cas concret per valorar si cal posar o no la vacuna en el mateix centre, en funció del temps d'estada previst.

L'administració de les dosis als 70 pacients es va dur a terme dissabte passat i va anar a càrrec de l'equip de vacunació contra la Covid-19 de la Fundació Salut Empordà, que també és el que du a terme la vacunació dels professionals. Està format per sis infermeres que prèviament han rebut una formació específica per a poder desenvolupar aquesta tasca.