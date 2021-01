Helena Solana: «El 2020 vam tenir més de 600 nous empadronats a Castelló»

Helena Solana (Castelló d'Empúries, 1972) és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Empresària del sector comercial d'Empuriabrava, treballa al negoci familiar. És regidora per ERC-AM des del 2015 i és la quarta tinent d'alcalde de l'equip de govern de Castelló d'Empúries.



És la responsable de Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Mercats, àmbits que s'emmarquen dins l'àrea que encapçala: Promoció i Desenvolupament del Municipi. Pot presumir de viure en un municipi «amb atractius complementaris». Ho descriu així: «Som una destinació turística cultural al centre històric, lúdica-esportiva amb canals navegables a Empuriabrava, i natura al Parc Natural dels Aiguamolls».

Promoció i Desenvolupament del Municipi, sens dubte una àrea de gran pes a Castelló d'Empúries i Empuriabrava. Quina és la clau de la gestió d'aquest àmbit al municipi?

Penso que la meva àrea, com moltes altres àrees de l'Ajuntament, requereixen, a més d'una planificació en el mitjà i en el llarg termini, d'una implicació absoluta en el dia a dia. La situació que estem vivint és complexa, també per a la gestió municipal. Cal planificar, però, alhora, cal estar preparats per prendre decisions de manera àgil i ràpida pels canvis que sorgeixen amb molt poc marge de maniobra. Diria que la clau per a una bona gestió, com en la vida professional per tenir èxit, és creure en allò que fas i fer-ho de la millor manera possible, i gaudir-ne.

El rumb del pressupost municipal ha hagut de virar cap a direccions diferents de les quals coneixíem fins ara?

Estem vivint una situació que afecta directament la salut de les persones, aquí i a tot el món. Les mesures que s'han hagut de prendre han tingut un impacte directe en una crisi econòmica i social. Són moltes les persones que ho passen malament, hi ha preocupació i malestar en molts sectors i els ajuntaments som l'administració més propera. Per aquest motiu, el pressupost d'aquest any l'haurem d'anar ajustant a les necessitats socials i econòmiques del moment, per ajudar els nostres veïns.

Quin és l'estat de salut de l'economia castellonina?

L'Ajuntament, tot i que aquest any veurà una reducció important dels ingressos, disposa d'una situació econòmica i financera satisfactòria, amb romanent i un nivell d'endeutament molt inferior al màxim d'endeutament permès a les administracions locals. Això ens ha de permetre continuar amb les inversions que havíem previst realitzar i atendre les urgències socials i de caràcter socioeconòmic que vagin sorgint.

Sense festes ni gaire activitats programables, es genera un finançament nou per cobrir necessitats derivades de la pandèmia?

Si bé és cert que no podem celebrar festes com les teníem enteses fins ara, com més multitudinàries millor, no deixem de programar activitats adaptades a les mesures actuals. Crec que és important mantenir activitats al municipi, encara que sigui en format reduït. Un exemple, poden ser les visites guiades amb tast de producte local que aquests dos caps de setmana de confinament municipal hem fet per als residents. El 2020, vàrem destinar aproximadament 1,3 milions d'euros a mesures per reduir l'impacte de la Covid-19. Aquest any continuem amb les bonificacions i concessió de subvencions als col·lectius afectats i tenim marge per prorratejar les taxes en funció de les necessitats.

Hem tancat un any que s'ha cobrat un alt cost econòmic i social. Quins són els reptes per a la recuperació econòmica i social al municipi?

El principal repte és la reactivació socioeconòmica, i és en el que estem treballant. Hem de dinamitzar i promocionar l'economia local, donar a conèixer els valors del municipi aquí i a fora. Hem de trobar fórmules per tal que els locals buits, més d'una trentena només al centre històric, siguin atractius per als emprenedors. Una dada positiva és que el 2020 vam tenir més de 600 nous empadronats al municipi, majoritàriament de nacionalitat francesa.

Com es preveu la Setmana Santa?

La situació a tot Europa segurament serà crítica fins a l'abril. Això fa que el primer trimestre de l'any, que el destinàvem a promocionar la destinació en fires internacionals de renom com la Boot de Düsseldorf, la ITB Berlín, i amb accions a Amsterdam, Anvers i Estocolm, probablement es posposaran. En tot cas, si la situació ens ho permet, anirem a les fires destinades a un públic de proximitat. La Fira del Vaixell d'Ocasió hem de veure si es podrà realitzar aquest any. Per al sector nàutic, és molt important aquesta fira i atrau molts visitants i compradors. El Via Crucis i el Vermut de Rams, que organitzen diferents associacions del municipi, esperem que aquest any es puguin celebrar, així com les competicions esportives durant la temporada. Estem treballant tant des de Turisme com des de Promoció Econòmica en campanyes de promoció i dinamització del municipi.

EN CURT



Què la va motivar a implicar-se en la política municipal?



Començava l'any 2001, quan vaig entrar a formar part de la junta de l'Associació d'Empresaris Turístics de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. L'estima al poble, on continuo el negoci familiar, és el que em va motivar a entrar en política.



Què li agrada més de ser regidora?



Aportar idees i treball per millorar el municipi.



I el que menys?



Els terminis per veure projectes acabats.



Quin és aquell projecte del qual se sent més orgullosa?



Tenir creada l'Agència de Promoció i Turisme.



Quin projecte creu que no serà possible?



Aquest mandat ens havíem proposat iniciar la reforma de la zona comercial Sant Mori, i veurem si ho podrem fer.