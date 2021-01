Vilafant estrena plaques fotovoltaiques en el teulat de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Vilafant fa anys que segueix una línia d'aproximació a la sostenibilitat ambiental. Va ser un dels pobles pioners a la comarca en l'aplicació del compostatge casolà i també va crear algun dels primers carrils bici que hi va haver a l'Alt Empordà. Aquest gener ha fet un pas més amb la instal·lació d'un conjunt de plaques fotovoltaiques a la teulada de la casa de la vila, amb la finalitat de poder crear una situació d'autoconsum «que acabi generant estalvi energètic i econòmic», segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Xavi Garcia.

Les plaques estan ubicades a la teulada del costat de ponent per a poder aprofitar al màxim la radiació solar. «Hem invertit 24.757 euros del pressupost del 2020. Generaran 30.288 kWh anuals, que representen el 42% del consum de l'Ajuntament», afegeix.

Malgrat les repercussions que la pandèmia està tenint en els pressupostos municipals de tots els ajuntaments, el de Vilafant manté l'aposta per la sostenibilitat també en aquest exercici que acabem de començar. En el capítol d'inversions, hi ha prevista una partida de 40.000 euros per a la instal·lació de plaques a l'escola Les Mèlies, un projecte per al qual també s'espera l'ajut de la Diputació de Girona. Tanmateix, hi ha una altra partida de 18.000 que servirà per a actualitzar l'enllumenat públic amb tecnologia led. El canvi començarà per Les Forques i continuarà a la resta de nuclis.