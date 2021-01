Sos Costa Brava es federa amb el suport de 24 entitats

Un total de vint-i-quatre entitats, moltes de les quals tenen seus a l'Alt Empordà, s'han unit per formalitzar el Consell Federal de la plataforma Sos Costa Brava. L'objectiu és guanyar força per «defensar el territori de la Costa Brava, incloent-hi el medi marí, la biodiversitat, el paisatge, i el patrimoni cultural», segons exposen en un comunicat.

Les entitats que integren la federació són: Adac; Amics de la Natura de Cadaqués; Amics de les Illes Formigues; Amics de Tossa; Alerta Sant Feliu; Aturem la C-32; Centre per a la Sostenibilitat Territorial; Depana; Ecologistes en Acció; Fòrum L'Escala Empúries; Grup de Natura Sterna; Iaeden– Ecologistes de Catalunya; Preservem el Maresme; Salvem el Golfet; Salvem la Pineda d'en Gori; Salvem la Platja de Pals; Salvem Solius; Sèlvans; Sos Aiguafreda– Salvem la Costa de Begur; Sos Empordanet; Sos Lloret, i Sos Palafrugell.

El nou estatus jurídic permet a Sos Costa Brava tenir una capacitat d'actuació més gran a l'hora de presentar recursos per la via judicial i en la captació de recursos econòmics i simpatitzants, al mateix temps que propicia la creació de la figura del protector o protectora per tal que persones a títol individual es puguin vincular al moviment de manera estable.

La plataforma es va crear fa dos anys i mig i des d'aleshores aquesta ha estat la seva actuació: «Hem defensat 30 zones en perill; 28 casos urbanístics per a més de 7.000 habitatges, i dues grans infraestructures (C-32 i C-31). A més hem aconseguit el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, que ha salvat 1.200 ha de territori i evitat més de 15.000 noves cases».