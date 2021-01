Ordis converteix un local municipal en un espai de trobada per al jovent

L'Ajuntament d'Ordis ha iniciat el condicionament de l'edifici municipal, situat al carrer Empordà, 14, per destinar-lo al Punt Jove del municipi i a la instal·lació a la coberta de plaques solars per autoconsum. La reforma del local s'acompanyarà d'un servei de dinamització juvenil, que vetllarà perquè hi hagi una graella de programació atractiva per als joves, tenint present la visió de gènere i la interculturalitat i, així, ajudar a apoderar els joves per tal que siguin ciutadans compromesos amb el projecte, el poble i la societat en general. El pressupost per executar el projecte de reforma, amb plaques solars, i autogestió de local sense ús per espai de dinamització intergeneracional puja a 44.070,60 euros.

L'obra es realitzarà durant els pròxims mesos i consistirà a reformar tres locals infrautilitzats situats a la zona de la pista poliesportiva convertint-los en un únic espai polivalent i teulada amb plaques fotovoltaiques per esdevenir un edifici més sostenible. El projecte s'inclou dins de les inversions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOiSC).

«La proposta de fer un Punt Jove va sortir d'una demanda dels nostres nois i noies d'Ordis i de la voluntat de l'Ajuntament per una política decidida d'aposta per al municipi de present i de futur», explica l'alcaldessa, Anna Torrentà, segons la qual «vol ser un espai de trobada per als joves i que sigui el referent per facilitar la seva socialització, integració, aprenentatge, debat i interacció en la vida del poble».

Torrentà manifesta, també, que, en un micropoble com és Ordis, «cal cuidar tots els grups d'edat, perquè cadascú és una part important per la continuïtat i l'arrelament al municipi. Tenim –afegeix– la Llar d'infants i l'Escola de Primària, però constatem que, quan els joves van a l'Institut de Secundària i a la Universitat, perden contacte entre ells i amb el poble. És per aquest motiu –afegeix– que volem que tinguin un punt de trobada de referència, que se'l sentin seu i promoguin projectes intergeneracionals i de col·laboració amb la vida municipal a canvi d'aconseguir recursos per al Punt Jove», argumenta Anna Torrentà.

Durant aquest mes de gener, els responsables municipals es reuniran amb el jovent d'Ordis perquè participi en aquest procés de distribució i disseny de l'espai a desenvolupar.

«Debatrem i consensuarem la seva gestió i funcionament, per tal que sigui un projecte d'èxit i perdurable en el temps», argumenta l'alcaldessa del poble.

D'aquesta manera, el municipi d'Ordis se sumarà a d'altres de la comarca en l'intent de desenvolupar un procés de conjunció del col·lectiu de joves per preparar el futur del poble, per als anys vinents. Aquests hauran de desenvolupar noves activitats per agafar el relleu als actuals gestors del municipi.