Mascaretes transparents i llenguatge de signes com a element d'inclusió als serveis públics

L'Ajuntament de Figueres reparteix entre tots els seus treballadors, que atenen al públic, unes noves mascaretes transparents. Aquest element, que l'alcaldessa va presentar en el darrer ple, pretén facilitar a les persones amb discapacitat auditiva la comunicació de forma òptima a través de la lectura dels llavis. També s'ha repartit a les àrees amb personal amb dificultats auditives.

Les mascaretes, tal com va explicar l'alcaldessa en el ple, són homologades, segures, compleixen la normativa i estan avalades pel comitè de salut i riscos laborals de l'Ajuntament. La proposta arriba sis mesos després de l'obligatorietat del seu ús i davant l'opció que sigui una mesura que s'allargui en el temps.

Per a la regidora de Salut i Diversitat funcional, Ester Marcos, aquesta adquisició «és un pas més» per fer que l'Ajuntament de Figueres sigui totalment inclusiu. Una prioritat que, com a administració pública, assegura que tenen. «La inclusió ha de ser possible i la lectura de llavis és imprescindible per trencar aquesta barrera que es genera amb les mascaretes opaques», afegeix Marcos.

A la Biblioteca fan un pas més cap a la igualtat

Per una altra part, a la Biblioteca municipal Fages de Climent, durant aquest primer trimestre de l'any s'han programat tres Hores del Conte amb intèrpret de llengua de signes catalana (LSC), que es podran dur a terme gràcies al conveni entre l'Ajuntament de Figueres i l'Associació Gironina de Sords.

A més, l'equipament municipal ha incorporat en la sala infantil. Contes on les històries es construeixen amb imatges i pictogrames, i que també inclouen targetes amb pictogrames i targetes amb il·lustracions que es poden utilitzar per. Aquest nou material disponible està especialment, per tal que treballin amb infants amb dificultats per accedir a lai, en alguns casos, al llenguatge oral, com ara en elsUna eina útil per ai proporcionar oportunitats perquè tothom pugui aprendre i gaudir i avançar