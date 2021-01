Lliurona veu a prop la construcció de l'escola de rajol després de 30 anys

L'alcalde d'Albanyà, Joan Fàbregas, no amaga la satisfacció que sent després d'una reunió amb responsables del Departament d'Educació per tractar la possibilitat de construir l'escola de rajol per a Lliurona. Martí Fonalleras, director dels Serveis Territorials, ha accedit a parlar, per la via telemàtica, amb ell, i també amb Francesc Canalies, representant del Consorci de l'Alta Garrotxa; Pilar Ricart, directora de l'escola, i membres de l'Ampa i de l'Associació de Veïns de Lliurona. En la reunió, tots coincideixen en «la necessitat d'encarar el futur de l'actual escola de Lliurona des d'ara mateix». «El Departament d'Educació ha pres el compromís de fer una visita a la població de l'Alta Garrotxa per veure sobre el terreny les possibilitats de la ubicació del nou edifici de rajol de l'escola», es felicita l'alcalde.

El principal entrebanc amb què es trobarà aviat aquest centre educatiu és que el 2022 finalitza la cessió dels terrenys on es troben situats els mòduls prefabricats que acullen les aules. L'Ajuntament ja disposa d'uns terrenys per al nou equipament educatiu. «Ara és el moment d'iniciar, juntament amb Educació i Urbanisme, una nova ubicació i donar forma a la nova escola d'aquesta població, que des dels seus inicis es veu fent classes en barracons», manifesta la comunitat educativa.

L'escola de Lliurona, amb més de trenta anys d'història, és una escola pública rural i de muntanya amb unes característiques úniques a Catalunya. Actualment, hi ha setze infants matriculats repartits en dos grups-classe (infantil i primària).

S'ha creat una comissió de l'escola nova de Lliurona, que està formada per representants de l'Ajuntament, la direcció i els mestres; el Consorci de l'Alta Garrotxa, l'Ampa i l'Associació de Veïns de Lliurona. Plegats reforcen la idea que l'escola, en un indret com Lliurona, «no només és important per la funció educativa per als alumnes matriculats, sinó per la funció de mantenir viu un espai de muntanya, donant forma a un paisatge únic a Catalunya com és l'Alta Garrotxa». En aquest sentit, en la reunió s'ha acordat que representants dels Departaments d'Educació i Urbanisme visitin Lliurona a finals de mes per posar fil a l'agulla per a la construcció de l'escola.