El lladonenc Jan Millastre presideix la Coordinadora d'ONG Solidàries

L'activista i coordinador tècnic de projectes de l'associació Gerd, Jan Millastre (Lladó, 1976), s'ha posat al capdavant de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme, i substitueix, d'aquesta manera, l'historiador i periodista Pau Lanao, que des del 2015 presidia l'entitat. Lanao passa a ser ara vocal de la junta.

El lladonenc Jan Millastre és molt conegut a les comarques gironines pel seu doble compromís amb dues causes: la solidaritat amb l'Amèrica Central i la discapacitat. A més de formar part de Gerd, des de gairebé els seus inicis (l'any 1998), és impulsor de Kreamiks, una associació que acompanya les persones que han patit cremades severes, com ell mateix.

Millastre està vinculat a la Coordinadora des de fa molts anys. «En el context actual, treballar de manera altruista, des de les bases, fent xarxa i donant suport a les causes socials per enfortir aliances és gairebé una necessitat tan important com urgent», assegura.

La composició de la junta

Després de la renovació de la junta de la Coordinadora d'ONG Solidàries, Lluís Puigdemont, en representació de la Fundació Ser.gi, continua ocupant el càrrec de vicepresident; Eder Javier Aspuac Castro, de la Fundació Utopia, n'és el secretari, i Jordi Planas, membre de l'Agenda Llatinoamericana, el tresorer. Per la seva part, Pau Lanao i Meli Barbero, de Valentes i Acompanyades; Ángel Vàzquez, d'Acaps Girona; Anna Martin, d'Oxfam Intermón Girona, i Mamadou Faye, de l'Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal, són els vocals d'aquesta nova junta.