Sergi Corral: «L'efecte destructiu d'un temporal és causat per la seva potència»

Des de fa dues dècades, Sergi Corral és observador meteorològic, si bé de formació és biòleg i màster en climatologia i mitjans de comunicació. Registra tots els fets meteorològics que es produeixen a l'Escala i destaca, especialment, les tramuntanes, un fenomen que ha estudiat a fons. Nascut el 1984 a Sant Andreu del Palomar, fa temps que està vinculat a l'Escala perquè la família ja visitava aquest municipi des dels anys 50. L'interès per la meteorologia li ve de ben petit, i diu que sempre ha estat «en directe» amb el temps. De fet, és l'home del temps de Ràdio L'Escala des de fa deu anys.

S'ha convertit en un fet freqüent veure les espectaculars onades que xoquen contra la costa escalenca?

No més freqüent que temps enrere. Els temporals de llevant són un fenomen meteorològic habitual en el decurs dels mesos entre tardor i primavera, amb una recurrència de dos a quatre episodis en una temporada normal. Una altra cosa són els temporals que podríem considerar excepcionals.

Què vol dir amb temporals excepcionals?

En podem tenir un o dos cada segle. Els més importants són el de Sant Esteve del 2008 i el Gloria del passat 2020, seguit del de l'octubre del 2003.

D'acord amb aquest balanç, aquest segle XXI supera totes les expectatives?

Doncs, de moment, podem dir que sí, que han coincidit dos temporals extraordinaris, el de Sant Esteve i el Gloria, amb característiques una mica diferents però que, en magnitud, podem dir que són d'aquells que en podem tenir un cada 50 o més anys.

Per què són tan destructius? No estem preparats per a aquest tipus de fenòmens?

L'adjectiu destructiu és des d'un punt de vista humà. El fet que siguin destructius és senyal que al llarg dels anys hem anat modificant la costa i hem posat entrebancs a la dinàmica costanera, de la qual, sens dubte, formen part aquests temporals, ara i al llarg de molts segles abans.

Els danys que causen són importants.

L'efecte destructiu tan gran és causat per la pròpia potència del temporal. Tant el del 2008 com el del 2020 són temporals extraordinàriament potents per a la nostra vulnerabilitat. És a dir, ocupem molta més franja litoral i estem més exposats a aquests fenòmens que se surten de mare.

Quins són els canvis més significatius que ha experimentat el litoral escalenc a causa de fenòmens meteorològics?

Hem de diferenciar entre els dos tipus de costa, la sorrenca o d'Empúries i la rocosa entre el nucli urbà i Montgó. Els llevants han afectat sempre molt més la costa sorrenca, ja que és la més encarada a Llevant i la que també ha tingut alguns canvis importants, com la construcció de l'espigó d'Empúries pels jocs olímpics del 92. Això va implicar una modificació en el transport natural de sorra i, per tant, que platges a sotavent com la d'Empúries, Muscleres i Portitxol hagin anat perdent sorra. En l'altre tram de roca, l'afectació més important va ser l'esfondrament del passeig de mar l'any 2008 i també les esllavissades naturals de roca a tota la costa de penya-segats entre les Planasses i Montgó.

Hi ha roques emblemàtiques que han canviat la fesomia.

Sí, l'any 1982 al novembre va caure la Roca del Frare. El 2008, al desembre, van caure i moure diverses roques a la zona de l'Olla i amb el Gloria va caure la Roca del Salpatx.

Quin temporal li agradaria destacar?

Un de molt sentimental i especial és el temporal de llevant de l'octubre del 2003, el darrer que van poder veure els meus avis. Recordo allò típic que es fa a l'Escala quan hi ha temporal, anar a esperar les esbotzades a La Punta. Però una imatge molt potent és quan entres amb el cotxe per l'Oberta i veus tot el mar d'un color blanc per les onades i un color terrós de l'aigua pels rius que han baixat fort, i és, talment, com la cançó Mediterráneo de Serrat.



Podria dir quina és l'alçada màxima d'una onada que hagi vist a l'Escala?



Et puc dir les dels últims vint anys, del 2000 al 2020. Són aquestes: El 15 de novembre del 2001, 8 metres; el 14-15 de desembre del 2001, 10 metres; el 16-19 d'octubre del 2003, 10 metres; el 03-04 de desembre del 2003, 8 metres; el 20-21 de febrer del 2004, 10 metres; el 26-27 de desembre del 2008, 11 metres; el 3 de març del 2010, 9 metres; el 8-9 de març del 2010, 9 metres; el 10-13 d'octubre del 2010, 8 metres, el 5-6 de març del 2013, 8 metres; l'1 de març del 2018, 9 metres, i el 20 de gener del 2020, 11 metres.