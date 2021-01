L'alcaldessa de Roses Montse Mindan és entrevistada pels lectors, aquest dimecres

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, es torna a posar a disposició de les nostres lectores i lectors per a respondre preguntes relacionades amb l'actualitat local i comarcal. Després d'haver superat un 2020 per oblidar, la vila marinera té molts reptes damunt de la taula per a poder reactivar l'economia local i remuntar el vol dels seus sectors clau. Tanmateix, aquest serà també l'any del relleu pactat a l'alcaldia a conseqüència del pacte de Govern de 2019.

Obriu aquest enllaç i formuleu la vostra pregunta.