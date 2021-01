Figueres estrena els nous espais triats per votació popular el 2017

Unes 500 persones de Figueres van votar als primers -i únics-pressupostos participatius de la ciutat que es van convocar a 2017. Tres anys després es pot dir que la majoria dels 23 projectes triats pels figuerencs i les figuerenques d'aleshores estan inaugurats. És el cas de les millores que s'han pogut veure recentment a la zona nord de la ciutat, a banda i banda de l'avinguda Salvador Dalí. Les obres van començar l'estiu passat i han tingut un cost de 279.116,67 euros.

Com havien demanat els veïns, s'ha millorat el ferm de l'esplanada del castell de Sant Ferran i delimitat el perímetre per a l'aparcament. Les zones per als cotxes i per a pícnic i descans estan totalment definides i separades. Dins d'aquest lot, entra la millora d'accessibilitat entre La Cate i l'Hospital de Figueres. Els treballs consisteixen a adequar la vorera de la ronda del Rector Aroles, cruïlla amb avinguda Olímpia. Aquestes obres van començar fa unes setmanes i encara estan en marxa.





Parc infantil entre carrer Banyuls i Massana, a Horta Capallera. FOTO: P.G.

A la part est de l'avinguda Salvador Dalí, el que s'ha fet ha sigut millorar la placeta que hi ha entre els carrers Banyuls i Massana. Així, s'han adequat els accessos a la plaça; i s'ha consolidat el parc infantil, tot millorant el mobiliari urbà i els paviments, així com un llarg enjardinat. En aquesta mateixa zona de la ciutat, dins del Parc de les Aigües, s'ha condicionat l'entorn al monument a Lluís Companys. Aquesta actuació ha inclòs la instal·lació d'un nou fanal i un pas de vianants d'accés directe. També s'ha arranjat l'entorn del paviment i s'han col·locat plantes al costat de la carretera.





Entorn monument Lluis Companys. FOTO: P.G.

Una de les obres més reclamades pels veïns d'Horta Capallera i que per fi aquest any s'ha fet realitat és la millora de la plaça Joan Tutau de Figueres. La plaça està situada entre els carrers Llançà, Cadaqués i Rec Arnau i connecta el barri d'Horta Capallera amb el centre de la ciutat. També va ser un dels projectes reclamats el 2017 en aquesta zona de la ciutat. El que s'ha fet ha sigut ampliar i millorar la plataforma per a vianants al costat est de la plaça definint més bé el carrer dedicat a Pere Seras Isern. També s'ha millorat l'arbrat i la il·luminació.

Zona sud i est

L'any passat també es van dur a terme els projectes triats el 2017 per a la zona sud i est de la ciutat. Abans de declarar-se la pandèmia de la Covid-19, es va començar a remodelar la plaça de la Creu de la Mà. Aquests van ser uns dels treballs que van durar més del compte per l'obligada aturada durant les setmanes de confinament domiciliari i suspensió de les activitats no essencials. Posteriorment es van reprendre amb normalitat i abans de finals d'any els veïns ja tenien el que havien triat: una plaça més àmplia, d'un sol nivell, amb millores d'accessibilitat i mobiliari nou. Per aquesta porta d'entrada al centre, l'informe tècnic també preveia un asfaltatge del carrer Nou, però aquests treballs encara no s'han fet.

A l'altre extrem del barri, connectant amb Les Forques de Vilafant, es va fer un carril bici. És un recorregut continu de més d'un quilòmetre per permetre l'accés directe a equipaments educatius i esportius de la zona com l'escola Joaquim Cusí, l'escola Carme Guasch, l'institut Olivar Gran, la llar d'infants Lilaina, l'escola d'Hostaleria, o el futur tercer pavelló d'esports.

També el 2020 es va poder inaugurar la renovada plaça de l'Estació o el carrer Nou de Vilatenim. Anteriorment s'havien fet altres obres del llistat com els jardins Enric Morera. Dels 23 projectes escollits el 2017 queden pendents una petita part, entre els quals s'inclouria una actuació al centre com és la millora de l'espai de les restes arqueològiques de la muralla de la plaça de les Patates.