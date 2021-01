Els escoltes de Sant Pere consoliden un projecte contra el malbaratament alimentari

Fa deu anys, l'ONU va determinar que un terç del menjar que es produeix a escala mundial es perd o es malbarata. I l'Agència Catalana de Residus diu que cada català genera 35 quilos per persona de malbaratament cada any. Davant de l'impacte econòmic, social i ambiental que això genera, són diverses les iniciatives que han sorgit per intentar prevenir la situació i reduir el seu efecte. Malbaratament 0 és un dels projectes que persegueix aquest objectiu. Les Truc de l'AEIG (Agrupament Escolta i Guia) Sant Pere de Figueres són les seves impulsores, ja que van ser conscients de la problemàtica del malbaratament alimentari en una de les activitats del cau. «A les sortides que fèiem, ens adonàvem que llançàvem molt menjar», diu Marina del Moral, una de les impulsores del projecte, juntament amb Maria Paltré, Eila Prats i Gisela Oliveras formen el grup motor de Malbaratament 0.

Les bases del projecte es comencen a gestar fa dos anys, quan estaven a l'últim grup d'edat de l'AEIG Sant Pere, a la branca anomenada Truc. «Aquí s'intenta buscar un projecte que tingui una mica de pes», indica l'Eila Prats, en aquell moment monitora del grup. «Va costar molt trobar un que motivés a tothom per igual fins que vam parlar del malbaratament alimentari», afegeix. En aquell moment es comença a treballar el tema amb diferents activitats dins del cau i per a totes les branques d'edat, així com exportar la idea a la resta de caus de la demarcació de Girona.

Entre les activitats, diferenciades per edats, van elaborar un tríptic informatiu on s'indicaven les fruites i verdures de temporada o recomanacions per fer les compres. Per una altra part, als més petits se'ls ensenyava, a través d'una gimcana, i als més grans amb projeccions de documentals i debats. «El cau és el lloc perfecte per educar-te en valors, és on més et formes com a persona», defineix Marina del Moral.

Gisela Oliveras explica com, a finals del 2020, «el Truc vam reunir-nos i vam decidir crear un grup motor per impulsar el projecte». Les ganes de les noies implicades en el projecte de tirar-ho endavant va animar l'equip, i guanyar un dels dos Premis d'Educació en el Lleure, de la Fundació Carulla, va ser l'impuls, «va ser un punt d'inflexió», reconeix Del Moral.

Fora del cau, han col·laborat amb projectes de la ciutat com una de les campanyes de recollida d'aliments de La Xarxa Alt Empordà. Ara la campanya s'està difonent per les xarxes socials a través del seu compte @malbaratament_0 i estan preparant una sessió en directe a través de YouTube on donaran a conèixer el seu projecte.

Reconeixements

El projectede lesha estat premiat en dues ocasions durant el 2020. Per una banda, la Fundació Carulla el va reconèixer en el marc dels, dins la categoria Premi d'Estímul a idees i projectes. El premi està dotat amb 2.000 euros en metàl·lic i de l'acompanyament i mentoria per al projecte. Per una altra banda, van guanyar el. El premi són tendes d'acampada.