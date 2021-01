Convoquen places per a bombers voluntaris

El 23 de desembre del 2020 es va fer pública la convocatòria del procés per a l'ingrés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat i el termini de presentació de sol·licituds està a la cantonada: finalitza el 25 de gener. A l'Alt Empordà, hi ha parcs per a bombers voluntaris a Portbou, Cadaqués, Sant Climent Sescebes i l'Escala.