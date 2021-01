Alba Castellví ensenya a acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia

Alba Castellví és mare, sociòloga, mediadora, educadora i té un llarg bagatge en l'àmbit de la pedagogia familiar. Aquest 27 de gener, ha estat convidada per La Salle Figueres per transmetre la seva expertesa a pares i mares sobre quina pot ser la millor forma d'acompanyar els fills, tant nens com adolescents, en l'ús dels dispositius tecnològics. La conferència, programada de forma telemàtica a les 8 del vespre, és gratuïta i està oberta a tothom que hi estigui interessat. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de La Salle Figueres, i es podrà accedir a la xerrada per mitjà de la plataforma Teams.

Amb les eines de l'educació i la gestió de conflictes i amb una mirada pedagògica i sociològica a la vegada, Alba Castellví ajuda les persones a tenir millors relacions amb la família, amb el centre educatiu i amb el món del treball. La seva activitat principal és l'assessorament de pares i mares. A la seva consulta particular i en conferències i tallers, comparteix les eines essencials per educar amb serenitat.

En les seves sessions, la sociòloga planteja formes concretes i pràctiques de procedir a la família perquè la relació educativa entre pares i fills sigui satisfactòria i eficaç. Ha publicat els llibres Educar sense cridar. Acompanyant els fills d'entre quatre i dotze anys en el camí cap a l'autonomia (Angle Editorial) i Un cistell de cireres (Grup 62). Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació parlant sobre educació i família. Alba Castellví és, a més, l'autora d'un bloc educatiu.