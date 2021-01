Nova advertència de foc per cendres mal apagades, ara a Llers

Després de les advertències públiques fetes pels ajuntaments de Colera i Borrassà, davant dels incendis en contenidors a causa de l'abocament de cendres mal apagades, ara és l'Ajuntament de Llers que també llança l'alerta als veïns perquè s'assegurin que les restes de la llar de foc o de l'estufa no estan enceses quan les llancin a la brossa. Fa uns dies, els Bombers de la Generalitat van haver d'intervenir a Llers per apagar un contenidor cremat per aquesta causa.