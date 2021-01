Més de vint grups escolars confinats per Covid a l'Alt Empordà i un centre tancat

Més de vint grups escolars confinats per Covid a l'Alt Empordà i un centre tancat ACN

Els grups escolars confinats a l'Alt Empordà per Covid-19 són 24 i hi ha actualment un centre tancat, la Llar d'Infants de Camallera (Saus, Camallera i Llampaies), segons les dades del Departament d'Educació. Hi ha 16 centres amb grups confinats, representen un total del 12,60%.

El centre escolar on hi ha més persones confinades és l'escola Josep Pallach de Figueres amb un total de 79 persones afectades i quatre positius en els darrers deu dies. Implica tres grups escolars.

Grups confinats Total de persones confinades Total de casos positius Figueres Escola Josep Pallach 3 79 4 La Salle 3 75 10 Escola Carme Guashc i Darné 3 56 4 Institut Narcís Monturiol 2 41 3 Escola Salvador Dalí 1 18 2 Escola Josep Pous i Pagès 1 30 2 Cor de Maria 1 29 0 Escola Joaquim Cusí i Furtunet 1 21 3 Escola M. Àngels Anglada 1 25 0 Institut Olivar Gran 0 3 0 Escola Parc de les Aigües 0 3 2 CTA 0 2 1 Centre Tècnic d'Automoció 0 1 0 Institut Cendrassos 0 0 18 EOI de Figueres 0 0 4 Institut Ramon Muntaner 0 0 3 Escola Sant Pau 0 0 3 CFA Maria Verdaguer 0 0 3 0 3 0 Castelló d'Empúries Llar d'Infants Municipal 1 10 1 Institut Castelló d'Empúries 1 20 2 Escola Joana d'Empúries 1 24 0 Escola Ruiz Amado 0 5 0 Institut escola El Bruel-Empuriabrava 0 2 0 El Far d'Empordà Escola del Far d'Empordà 0 1 1 Fortià Escola Teresa de Pallejà 0 0 1 La Jonquera Escola Josep Peñuelas del Rio 0 0 1 L'Escala Escola Empúries 0 1 0 Lladó Escola Montserrat Vayreda i Trullol 0 3 1 Llançà Institut de Llançà 0 0 1 Navata Escola Joaquim Vallmajó 0 0 1 Roses Institut Cap Norfeu 2 42 3 Empordà-San José 1 29 0 Escola Els Grecs 1 24 3 Escola Narcís Monturiol 0 4 2 Escola Montserrat Vayreda 0 4 0 Sant Climent Sescebes Escola Sant Sebastià - ZER Requesens 0 5 1 Sant Miquel de Fluvià Escola Vallgarriga 0 2 0 Saus, Camallera i Llampaies [CONFINAT] Llar d'Infants de Camallera 1 17 1 Vilabertran Escola Torre d'en Reig 0 0 2 Vilafant Institut de Vilafant 0 0 3 CEE Mare de Déu del Món 0 0 1 Vilamalla Escola Josep de Ribot i Olivas 0 0 2

Catalunya

A Catalunya, els grups escolars confinats per Covid-19 són 1.650, 593 més que en el darrer balanç, segons les dades d'Educació. Representen el 2,29% del total. Hi ha 41.085 persones confinades, 14.180 més que en el darrer balanç: 38.949 alumnes (+13.570), 2.031 docents i personal d'administració i serveis (+579) i 105 de personal extern (+31). En els darrers deu dies s'han confirmat 3.836 positius: 3.215 alumnes, 583 docents i personal d'administració i 38 de personal extern. Els positius acumulats són 39.869, 978 més que en el balanç anterior.