L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha editat la nova agenda formativa de febrer a juny

Des de la passada edició, que les activitats i recursos de l'agenda formativa de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es veuen marcats per la Covid-19, es mantenen alguns canvis en relació a les activitats i tallers que se solien proposar en les edicions anteriors. En aquest sentit, les activitats que proposem estan adaptades als requeriments derivats de situació actual, però també s'han hagut de deixar d'oferir, de manera transitòria, alguns cursos, tallers i activitats fins que entrem en una fase de més normalitat, amb la finalitat de preservar la salut de les i els participants com a màxima prioritat.

Concretament, a conseqüència de la prevenció per l'actual situació de pandèmia, s'ha valorat posposar la programació de la majoria d'activitats que s'englobaven dins els apartats d'artesania, salut i creixement personal, ja que les mesures sociosanitàries dificulten les activitats en grup en espais tancats que no responen a grups bombolla.

Tot i això, en aquesta oferta de gener a juny, des de l'Ajuntament, s'ha decidit reactivar algunes activitats que es poden dur a terme a l'aire lliure, ja que són aquelles amb un risc de contagi inferior, com la gimnàstica de manteniment i el Qi gong.

Per altra banda, també s'ha incorporat alguna activitat més que es desenvoluparà de forma telemàtica, afegides a les dues que ja s'oferien en l'anterior edició, com són el curs de manipulador/a d'aliments o el curs online d'iniciació als escacs; i s'ha pogut mantenir tota la formació en llengua catalana, ja sigui en format totalment telemàtic o combinant presencialitat i formació telemàtica. A més, s'ha cregut important també poder continuar oferint cursos, jornades i activitats relacionades amb la formació bàsica, ocupacional i empresarial, amb la finalitat d'ajudar a totes aquelles persones que busquen feina o volen millorar la seva situació personal i laboral, ja que considerem que donada la situació social actual, és una oferta necessària i primordial.

En aquesta edició doncs, es presenten un total de 23 cursos, jornades i tallers que es classifiquen en: formació bàsica, formació empresarial i comercial, formació ocupacional i salut i creixement personal. També s'hi poden trobar les activitats organitzades des de l'Ecomuseu-Farinera i la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués.

A partir d'avui, dilluns 18 de gener, les inscripcions es poden formalitzar via online a través de castello.cat, on trobareu tota la informació i documentació necessària per a fer la tramitació.

També es podran realitzar de forma presencial sol·licitant cita prèvia a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OMAC). OMAC Centre històric: 972 25 04 26. OMAC Empuriabrava: 972 45 41 32.