La Piscina de Roses continua tancada fins el 24 de gener

Davant la decisió de la Generalitat de Catalunya d'allargar una setmana més, del 18 al 24 de gener, les darreres restriccions per a la contenció de la pandèmia, la Piscina Municipal de Roses continuarà tancada.

Amb l'anàlisi de la situació actual i els condicionants d'obertura establertes (únicament les piscines, amb un 30% de l'aforament i sense activitat de grup) la Piscina Municipal ha valorat la inviabilitat d'obertura de la instal·lació, que suposaria una pèrdues econòmiques significatives. Per aquest motiu, la Piscina Municipal de Roses romandrà tancada fins el 24 de gener i continuaran anul·lades totes les activitats.

Es recorda que no es girarà cap rebut a les persones abonades fins al restabliment del servei. Pel que fa a la quota de gener, que va ser cobrada a començament de mes, els dies afectats pel tancament seran descomptats en el proper rebut mensual que es giri un cop la instal·lació reiniciï la seva activitat. El mateix succeirà amb els cursos de natació trimestrals (gener, febrer i març) que també es van cobrar, on les sessions afectades pel tancament seran descomptades en la propera quota trimestral, com s'ha fet entre el 1r i el 2n trimestre.

Segons l'evolució de la situació i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, l'equipament informarà de qualsevol novetat a través de la seva web i xarxes socials, així com a través dels canals de l'Ajuntament.