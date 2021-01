Neix la plataforma "No més porcs a Espinavessa"

Impulsen aquesta iniciativa per lluitar contra l'ampliació de la granja de porcs Can Traval

Un grup de veïns d'Espinavessa (Cabanelles), molts dels quals són membres de l'Associació de veïns, han creat la Plataforma "No més porcs a Espinavessa" per lluitar contra l'augment del nombre de porcs al poble. Espinavessa és un petit nucli dins del municipi de Cabanelles, d'aproximadament uns cinc quilòmetres quadrats. Els membres de la plataforma denuncien en un comunicat com en un radi d'un quilòmetre al voltant d'Espinavessa es poden comptar "quatre grans granges amb un total de 12.500 porcs".

A més, segons indiquen, recentment l'Ajuntament ha rebut una proposta per ampliar una d'elles, Can Traval. Si això es produís, alerten que "arribaríem a tenir 14.000 porcs, quan la població d'aquesta zona és d'unes 60 persones".

Des de la plataforma denuncien que els porcs d'aquestes granges s'alimenten amb pinso importat de països com Brasil o Argentina i que quan estan criats es consumeixen a Xina o Rússia "però beuen aigua dels nostres aqüífers". Segons els seus càlculs, els porcs d'aquestes granges necessitaran 25.000.000 de litres d'aigua anuals i, a més, "també produeixen dejeccions que es queden als camps de l'Alt Empordà i de comarques veïnes (declarades com a vulnerables per l'elevada contaminació dels sols)".

"Els beneficis d'aquestes indústries van a parar a mans de molt poques persones que ni tan sols són del poble, sovint ni de la comarca, ara bé, tots els residus contaminants, sí que es quedaran i per molt de temps". La nova plataforma sorgeix del plantejament de "què hi guanyem els habitants del territori?", valorant que defensen la pagesia però estan en contra d'un model d'agricultura que "no té en compte ni els recursos, ni el medi ambient, ni el territori". Deixen clar que el seu model és un altre, "estem a favor d'una agricultura arrelada a la terra, sostenible i respectuosa amb el medi".

La plataforma d'Espinavessa alerta que les dures conseqüències que deixen les granges de porcs al territori: "camps de conreus tradicionals que només serveixen per tirar-hi purins, destrucció dels marges tradicionals que servien de contenció per a l'erosió del sol, aigües carregades de nitrats, nitrits i altres contaminants. Fonts contaminades, riera Sant Jaume supercontaminada, aqüífers contaminats (fa uns anys es va haver de fer un pou nou perquè el que abastia el poble estava carregat de nitrats)". A més de canvis importants en el paisatge per la presència de grans naus als voltants i la contaminació de l'aire per amoníac produint "picors a la gola, inflamació dels sinus, males olors i sorolls, sobretot, a mitjanit quan carreguen i descarreguen els porcs".

Per tot això, impulsen aquesta iniciativa per lluitar contra l'ampliació de la granja de porcs. "Volem viure en un entorn saludable on puguem gaudir d'un aire net, unes aigües netes, una riera que vingui neta i corri un altre cop tot l'any, una agricultura i ramaderia sostenible i respectuosa amb el medi".