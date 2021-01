L'Hospital de Figueres i el Bernat Jaume incrementen en 20 llits la Unitat de Subaguts

La Unitat de Subaguts de la Fundació Salut Empordà, gestionada conjuntament per l'Hospital de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, ha incrementat la seva capacitat en 20 llits. Les noves places es repartiran a parts iguals entre els dos centres, d'acord amb la disponibilitat d'espai del sociosanitari.

En total, a la Regió Sanitària de Girona el Departament de Salut ha posat a disposició de la xarxa d'atenció sociosanitària l'augment de 30 llits per a pacients de subaguts: aquests 20 de l'Alt Empordà i 10 més a la Garrotxa, a l'Hospital d'Olot.

A través del pla de suport, es facilitarà l'ingrés directe del pacient al Centre Sociosanitari Bernat Jaume sense que abans hagi de passar per la Unitat d'Aguts de l'Hospital de Figueres. "Incorporar aquesta unitat suposa que millorem l'assistència", destaca la directora d'Atenció Sociosanitària de la Fundació Salut Empordà, Esther Celda. "Fins ara, aquest tipus de pacient ingressava a la Unitat d'Aguts de l'Hospital de Figueres, concebuda per a altres tipus de processos, per la qual cosa no podia abordar la complexitat i totes les necessitats que requereixen aquest pacients", explica.



Pla de contingència

La mesura s'emmarca en el pla de suport a l'atenció intermèdia impulsat pel Departament de Salut. La Regió Sanitària de Girona té 758 llits d'internament en aquests centres de mitja i llarga estada, dels quals 44 corresponen a la Unitat de Subaguts, i un cop desplegat el pla de contingència, la capacitat dels sociosanitaris a la regió s'acostarà als 800 llits.

El pla de contingència s'estén arreu de Catalunya amb una inversió de 43,6 milions d'euros repartits en 14 mesos i se centra en l'augment global de llits i el reforç d'alguns equips d'atenció domiciliària, que s'allarguen de 8 a 20 hores els set dies de la setmana. És probable que s'estengui més enllà de la COVID-19, tenint en compte l'increment d'usuaris en els centres sociosanitaris sobretot a causa de l'envelliment de la població.