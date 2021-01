Alumnes de l'escola Amistat de Figueres recuperen 31 testos que havien estat robats del pati

Un grup d'estudiants de la comunitat dels grans de l'Escola Amistat de Figueres ha recuperat els 31 testos que durant les festes de Nadal havien robat del pati de la seva escola. Els han trobat a la riera amagats entre les herbes de la riera que hi ha just al costat del centre educatiu. Els alumnes estaven realitzant una sortida de treball per l'entorn amb la seva tutora quan han trobat els testos robats.

Els testos estaven amagats entre les herbes de la riera

Durant les festes de Nadal van entrar dues vegades al pati de l'escola, els lladres es van endur els testos que el centre educatiu tenia el pati per separar espais i així adaptar-se a la situació de la Covid-19. Els pares i mares de l'AFA de l'Amistat l'endemà dels dos robatoris es van trobar a l'escola per replantar el que els lladres havien malmès.