Montse Mindan, nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, és la nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus. La Junta, per unanimitat, va aprovar el relleu de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, en aquest càrrec, que ocupava des de novembre de 2016. Des dels seus inicis, aquest càrrec ha estat rotatiu, entre els diferents membres de la Junta amb càrrecs de representació al territori, especialment per part dels alcaldes i alcaldesses dels municipis que integren el parc natural.

D'altra banda, la darrera reunió de la Junta Rectora, el 23 de desembre, va servir per donar el vistiplau al document de bases del nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. Aquest document neix de la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat de consensuar al màxim la planificació estratègica dels usos i activitats permesos al parc natural. Així, en aquesta fase preliminar, s'ha dut a terme un procés participatiu amb més d'una seixantena de reunions amb administracions, ajuntaments i sectors implicats, per consensuar el document de bases inicial. Sobre aquest text, ara es redactarà la proposta definitiva, que se sotmetrà a un darrer procés participatiu per a la seva tramitació posterior.

Ordenació d'usos i preservació de l'entorn

El PRUG és l'instrument que desplega el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge desenvolupant i concretant les determinacions de gestió, protecció i conservació de l'espai protegit, establint les normes, directrius, criteris i actuacions necessàries per gestionar l'espai. És revisable cada quatre anys, i el seu objectiu és facilitar la convivència de l'activitat humana en un espai sensible i amb elevats valors naturals sense posar en risc la seva preservació. És el cas del Parc Natural de Cap de Creus, el primer parc marítimo-terrestre creat a Catalunya. Així, el document de bases del nou PRUG de l'àmbit marí del parc parteix dels objectius següents:



Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada.

Conservar els hàbitats i les espècies d'especial interès.

Conservar els elements i llocs geològics d'especial interès.

Conservar el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial.

Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai.

Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat.

Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general.

Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial.

Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla

Els eixos principals d'actuació del document es basen en una planificació adaptativa per actuar amb agilitat, la sensibilització i corresponsabilitat amb els objectius de l'espai per part d'empreses i entitats, la potenciació de la marca Parc com a eina d'impuls social i econòmic del territori, la consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d'excel·lència dins l'espai protegit, la protecció de les praderies de fanerògames marines i nacres, i la millora de la vigilància a l'espai.

Així, inclou mesures en diversos àmbits, com ara la navegació, el fondeig i amarrament, la investigació científica, la pesca professional i recreativa, el busseig, la nàutica recreativa amb i sense motor, activitats guiades i cursos, i transport de passatgers, entre altres.

La voluntat del Govern és que el PRUG es posi en marxa quan es disposi dels mitjans humans i materials necessaris per a garantir una bona gestió. Durant tot aquest any 2021 es preveu la redacció del PRUG i continuar amb el procés participatiu i a finals d'any iniciar la tramitació formal per a la seva aprovació mitjançant Decret.