La Junta Electoral ordena retirar la pancarta de Figueres de 'Llibertat presos polítics'

La Junta Electoral de zona de Figueres ha ordenat a l'Ajuntament de Figueres que en un termini de 48 hores retiri la pancarta de 'Llibertat presos polítics' de la façana del consistori arran de la denúncia contra l'alcaldessa, Agnès Lladó, per part de Vox. L'Ajuntament diu que ha rebut la resolució aquesta tarda i recorda que té dos dies per adoptar una decisió, també a expenses de si finalment se celebren les eleccions el 14 de febrer. La formació d'ultradreta diu que la Junta també ha reclamat als ajuntaments de Roses i Cadaqués que treguin els símbols que hi hagi als seus consistoris. En els dos casos, Vox havia presentat denúncia.

A l'escrit, segons la formació, la Junta adverteix que si no es retiren de manera voluntària en el termini fixat "procedirà a efectuar els requeriments personals que siguin necessària per tal que es compleixi el que s'ha acordat".