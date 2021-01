La zona oest de Figueres registra 650 talls de llum en els últims tres anys, 338 dels quals durant el 2020

La zona oest de Figueres ha registrat en els últims tres anys 650 talls de llum, més de la meitat (338) durant el 2020. En el que portem d'any, a més, ja se n'han produït 21 més. Així ho constata l'informe elaborat per la Guàrdia Urbana, que ara l'Ajuntament farà arribar a la fiscalia perquè "en tingui coneixement" i emprengui accions si ho considera. El vicealcalde, Pere Casellas, carrega de nou contra la companyia Endesa i l'acusa, no només de no facilitar-los informació, sinó també de no fer les inversions necessàries per fer front a aquesta situació. En aquest sentit, recorda que hi ha defraudacions i cultius de marihuana en d'altres punts de la ciutat però que només aquests barris pateixen interrupcions diàries.

La Guàrdia Urbana de Figueres ha elaborat un informe que l'Ajuntament enviarà a la fiscalia on es detallen les averies a la xarxa elèctrica que la zona oest de la ciutat ha registrat entre el 2018 i el 2020. Segons el document, l'any 2018 se'n van produir164, la majoria de les quals durant el mes d'agost (27), el de desembre (26) i el desembre (26). A més, detalla que aquell any es van fer 11 dispositius contra el frau elèctric i que es van detectar 178 defraudacions.

L'any 2019 n'hi va haver 148. La xifra més alta es va registrar el mes de novembre (28) però també se'n van produir 26 el mes de gener, 22 al desembre o 21 al febrer. Aquell any, es van fer sis dispositius i es van detectar 104 fraus elèctrics.

Durant tot l'any passat, però, es van registrat més de la meitat dels 650 talls que ha patit el sector en tres anys: 338. D'aquests, 90 van tenir lloc el mes de novembre, 45 al desembre, 29 al gener i 26 durant els mesos de febrer i octubre. És a dir, quan hi ha les temperatures més baixes i el consum és més elevat. Al llarg de l'any passat es van fer set dispositius i es van detectar 99 fraus.

En el que portem d'any, ja s'han registrat 21 avaries més. D'aquestes, sis es van produir en només un dia (el 10 de gener) i en diferents franges horàries i cinc més, el dia anterior. Pràcticament totes en els mateixos carrers: el Major, el Joaquim Vayreda, el Josep Bonaterra i el Ramon Reig.



La situació és "gravíssima"

El vicealcalde, Pere Casellas, diu que la situació és "gravíssima" i, tot i que admet que Endesa ha fet algunes actuacions a la zona, afirma que no són suficients. De fet, diu que les sectoritzacions realitzades per lluitar contra el frau elèctric han debilitat algunes de les línies més afectades i han propiciat que la llum marxi encara més ràpid. "Per resoldre un problema, en provoquen un altre", insisteix.

Caselles diu també que han parlat en diverses ocasions amb la companyia i que "tot són bones paraules" però que, al final, "no fan les inversions que toquen". En aquest sentit, remarca que hi ha frau elèctric i cultius de marihuana en d'altres punts de la ciutat –i del país- però que, en canvi, només es registren talls en aquesta zona. "Sempre és culpa de tothom menys d'Endesa", remarca.

D'altra banda, diu que no entén perquè altres administracions com la Generalitat o les associacions de consumidors no fan "res" davant del que seria un incompliment contractual de la companyia. I és que, segons explica, hi ha una vintena de cases afectades de manera recurrent que, precisament, paguen per aquest servei. "És inaudit", afegeix.



Subvencions per als més afectats

Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant destinar els 60.000 euros previstos al pressupost a subvencionar la instal·lació de plaques solars o acumuladors per ajudar a les famílies més afectades quan es produeixin els talls.

Casellas critica que tot es deixi en mans de l'Ajuntament i avança que els enginyers municipals treballen en una convocatòria de subvencions (que podrien arribar fins al 95%) per ajudar les famílies afectades a adquirir plaques solars o acumuladors per continuar tenint electricitat encara que les línies caiguin. En aquests moments, estan estudiant quina de les dues opcions seria la més viable. De moment, el pressupost d'aquest any compta amb una partida de 60.000 euros per fer-hi front però Casellas diu que, segurament, s'haurà d'incrementar.