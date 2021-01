Aprofitant que el Rec del Molí està sense aigua per les obres de condicionament del projecte constructiu de millora ambiental. Recuperació ambiental de la riera Mugueta i Rec del Molí a Castelló d'Empúries del Departament d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l'Ecomuseu Farinera ha començat les tasques de neteja de la mina d'aigua. Es tracta d'un conducte d'uns 60 metres de llargada i 3 metres d'amplada que travessa per sota el conjunt de la fàbrica, el pati i l'edifici de l'Estenador. La seva funció és evacuar l'aigua emprada per generar energia a través de la turbina Francis cap a la Mugueta. Una gran infraestructura d'enginyeria.



L'empresa que realitza les tasques és Pous i Mines Senagua SA, especialitzada en aquest tipus de feina des de fa 80 anys. S'ha previst que els llots extrets durant la neteja de la mina seran aprofitats pels pagesos de la Cooperativa Agrícola de Castelló d'Empúries. Per això, durant uns dies al pàrking del museu s'han instal·lat uns grans contenidors de recollida. Es calcula que la durada dels treballs serà d'entre una i dues setmanes.



Amb aquesta neteja també es podrà accedir a la mina per comprovar l'estat en que es troba aquesta infraestructura.





??Comencen les tasques de neteja de la mina d'aigua de l'Ecomuseu Farinera

?... Publicada por Ecomuseu-Farinera De Castelló d'Empúries en Miércoles, 13 de enero de 2021