Comencen les obres a la vorera de l'avinguda de la República Catalana a Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat aquesta setmana les obres de reurbanització de la vorera de l'Avinguda República Catalana en el tram que va des de Poblat típic fins a l'encreuament amb el carrer Falconera. Aquest tram forma part de la zona comercial d'Empuriabrava, molt transitat durant tot l'any. Aprofitant que ara estem en temporada baixa, s'ha engegat l'obra que es preveu que s'allargui 3 mesos aproximadament.

El material de la vorera és llamborda ceràmica de color rajol, un tipus de paviment que donarà continuïtat a la vorera ja remodelada del davant del restaurant La Tagliatella. Per tal de no haver de tallar la circulació del carrer, les obres s'han iniciat per la vorera de Poblat Típic i una vegada acabada aquesta part es portarà a terme a l'altra banda. El cost total de l'obra és de 223.621,84 €.