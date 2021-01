"Castelló ha destinat 1,3 MEUR a donar resposta a les necessitats de la Covid-19"

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha estat entrevistat en directe per les lectores i lectors d'Emporda.info. El batlle ha respost preguntes relacionaes amb la vila i Empuriabrava. Durant la trobada digital, ha explicat quina inversió ha fet l'Ajuntament per a lluitar contra els efectes del coronavirus al municipi. "Durant l'any 2020, s'han destinat aproximadament un 1.300.000 euros a rebaixar taxes, cànons municipals, donar subvencions i complementar partides per donar resposta a la lluita sanitària i econòmica contra la Covid-19. Veurem aquest any quina és l'afectació de la pandèmia i com podem ajudar des de l'Ajuntament", ha dit.

